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Крутое пике: В Башкирии как минимум 13 застройщиков остаются в группе риска
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Крутое пике: В Башкирии как минимум 13 застройщиков остаются в группе риска

15 марта, 09:38ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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