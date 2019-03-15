Крутое пике: В Башкирии как минимум 13 застройщиков остаются в группе риска

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания Башкирии вызвал «на ковер» первого заместителя председателя Госкомстроя республики Григория Невоструева с докладом о текущей ситуации с обманутыми дольщиками.

Поначалу докладчик рассказал, что проблема обманутых дольщиков решается в рабочем порядке, ситуация под контролем. Для этого действует колл-центр, дольщикам оказывают консультационную помощь, помогают им войти в реестр пострадавших собственников жилья, исполнение «дорожных карт» по достройке объектов контролируется. Сбербанк и Банк ВТБ уже активно продвигают свои программы проектного финансирования строительства жилых объектов.

Однако постепенно, в ходе доклада, становилось всё более очевидно, что относительный порядок наблюдается лишь в ряде случаев, в том числе благодаря финансовым «инъекциям» из госбюджета, как, например, в Миловском парке.

А в остальном пока радоваться особо нечему.

За Миловский парк взялись капитально

По Миловскому парку сейчас проводится финансовый и технический аудит, который должен дать объективную картину. Это мероприятие имеет принципиальное значение для выполнения схемы достройки жилого комплекса.

- Финансовая схема сложная, но она подкреплена реальными средствами, - уточнил Григорий Невоструев.

Люди из «недостроев» с 4-го и 11-го микрорайонов Миловского парка переселят в новый микрорайон Молодежный, который строится неподалеку. На строительство Молодежного из бюджета республики должно быть выделено 1 млрд 251 млн рублей, и около 700 млн уже переведены и лежат на счетах. Стройка в Молодежном уже достигла уровня шестого этажа.

Ключевую роль в этой истории играют также очистные сооружения, их достройкой займется Республиканская коммунальная компания. На их достройку и техническое присоединение к домам понадобится около 800 млн рублей. Так вот эти средства будут направлены сначала не на достройку очистных сооружений, а на вселение граждан.

Далее участки под недостроенными домами Миловского парка – около 90 тысяч квадратных метров - будут вовлечены в оборот республиканским оператором (Региональный оператор содействия строительству – ред.) и реализованы по коммерческой стоимости.

- Это позволит закрыть предыдущие инвестиции, и достроить очистные сооружения, - пояснил Григорий Невоструев. - Плановый срок возврата инвестиций по Миловскому парку и Молодежному микрорайону - от 4 до 7 лет.

Таким образом, в течение текущего года должны получить жилье больше тысячи семей, купивших ранее квартиры в Миловском парке. 500 человек уже дали согласие на вселение в микрорайон Молодежный. Планировки в нем максимально приближены к тем, которые предполагались в Миловском парке.

- Это не инвестиционные квартиры, а жилье для жизни, - подчеркнул Григорий Невоструев. – Часть домов будет сдана до 1 июня, а остальные до сентября текущего года.

По его словам, оптимальные схемы достройки также вырабатываются для микрорайонов «Урал», «Меркурий» и жилого комплекса в Иглинском районе.

Проблемных застройщиков берут на буксир

- Сегодня в республике есть, как минимум, 13 застройщиков, для решения проблем которых финансово-экономической модели нет. Нам необходимо программным путем решить вопросы застройки их объектов – то есть именно на уровне республиканской программы, - сообщил Григорий Невоструев.

Что касается самой программы, то, как отметил чиновник, пока намечены только ее контуры, однако уже сейчас понятно, что потребуется серьезное финансирование, причем, скорее всего, оператору , который будет участвовать в этом процессе, потребуется поддержка со стороны бюджета. На разных площадках могут быть применены разные механизмы выхода из проблемных ситуацией.

- На разных уровнях уже не раз говорили, что федеральная поддержка для решения проблем дольщиков возможна, - сказал Григорий Невоструев. – При этом кое-где реально ощущается нехватка нормативно-правовых механизмов, чтобы решать вопросы в плановом порядке.

Всем понятно, что для предотвращения появления новых дольщиков важно, чтобы заработал без боев механизм проектного финансирования с применением эскроу-счетов. Присутствовавшие на заседании депутаты, которые «в миру» являются застройщиками, почти в один голос заявили, что вот с этим-то как раз сегодня есть трудности.

- Чтобы вопрос поддержки строительной отрасли не сорвался в пике, мы выступили в адрес Центробанка и Госдумы с просьбой, чтобы банковское сообщество поскорее выработало стандарты проектного финансирования, - разъяснил докладчик.

По его словам, на стройчас с участием вице-премьера Раифа Абдрахимова, курирующего строительство, и врио главы РБ Радия Хабирова еженедельно приглашаются застройщики, их положение тщательно изучается и обсуждаются варианты решения сложных моментов.

- Для застройщиков, на объектах которых степень готовности составляет не меньше 30% от плановых затрат на строительство, включая коммуникации, может быть предложена промежуточная схема, когда банки откроют для них финансирование с применением спецсчетов, - сказал Григорий Невоструев, не вдаваясь в подробности. – Тех застройщиков, у кого степень готовности ниже 30%, но уже есть пострадавшие дольщики, Госкомстрой РБ возьмет на буксир в ручном режиме.

Депутаты из числа застройщиков задали также вопрос о том, почему не работает предложенная ранее схема, когда инвесторам, готовым взяться за застройку проблемных объектов, предлагаются в порядке компенсации или поощрения (кому как больше нравится) так называемые земельные участки-доноры.

Григорий Невоструев объяснил, что выделение участков находится в компетенции органов местного самоуправления.

Судя по всему, наиболее реальный способ подтолкнуть эту ситуацию – если участники правительственного стройчаса будут связываться по видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов и запрашивать у них разъяснения.