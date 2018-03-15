В Уфе пройдет открытое совещание минэкономразвития России

Это будет полнодневное открытое совещание, 28 марта в мероприятии примут участие около тысячи человек из Приволжского федерального округа и других регионов страны. Главной темой станет обсуждение работы бизнеса в регионах, в том числе, в разрезе взаимоотношений банков и предпринимательского сообщества в процессе реализации инвестиционных проектов.