В Уфе пройдет открытое совещание минэкономразвития России
Специалисты обсудят вопросы инвестиционной деятельности в регионах и создания «Единого окна».
Это будет полнодневное открытое совещание, 28 марта в мероприятии примут участие около тысячи человек из Приволжского федерального округа и других регионов страны. Главной темой станет обсуждение работы бизнеса в регионах, в том числе, в разрезе взаимоотношений банков и предпринимательского сообщества в процессе реализации инвестиционных проектов.
Как говорят организаторы, протокол мероприятия ляжет в основу будущих майских указов главы государства.
Помимо обсуждения важных вопросов инвестиционной деятельности запланирована церемония подписания инвестиционных соглашений по проектам, которые стали победителями Федерального конкурса «Регионы – устойчивое развитие».
Зарегистрироваться и бесплатно принять участие в совещании можно по ссылке: http://conference.infra-konkurs.ru