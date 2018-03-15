Премьер-министр Башкирии запустил на БМК новое экологическое оборудование

Модернизация позволила отказаться от применения кислоты в производстве проволоки, в 8 раз снизить промышленные стоки и обеспечить их соответствие водоохранным нормативам. На торжественном пуске оборудования в работу присутствовал премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

Торжественный пуск в работу новых промышленных линий произвели Премьер-министр Республики Рустэм Марданов, генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов, генеральный директор Белорецкого металлургического комбината Виктор Камелин, руководитель Росприроднадзора Республики Юрий Дудников, глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов, нажав на символическую кнопку.

БМК начал реализацию проекта по отказу от кислотного травления и переходу на наилучшие доступные технологии в 2015 году в рамках соглашения с Росприроднадзором Башкортостана. Вложения предприятия составили порядка 200 млн рублей. Две новые промышленные линии итальянской фирмы Promostar стали завершающим этапом проекта.

Генеральный директор АО «БМК» рассказывает о принципе механической очистки катанки от окалины. Новое оборудование удаляет ее с помощью специальных устройств-окалиноломателей. В процессе очистки катанка из размоточного устройства поступает на специальные ролики, где за счет изгиба удаляется крупная окалина. Мелкая убирается при дальнейшей зачистке поверхности металлической ватой. Ранее очистка от окалины осуществлялась травлением кислотой.

Линии механического удаления окалины автоматизированы. Каждую из них обслуживают всего 2 волочильщика.

Помимо экологического эффекта, внедрение бескислотной технологии позволило БМК исключить вредные и опасные факторы производства, связанные с кислотами, улучшить условия труда работников цеха, а также исключить брак заготовки (катанки) при травлении.

- Событие очень значимое не только для комбината и города, но и для всей республики. Переход предприятия на новую технологию не просто минимизирует, а полностью исключает негативное экологическое воздействие на главную водную артерию Башкортостана – реку Белую, – отметил премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

- Группа «Мечел» последовательно реализует стратегию перехода на наилучшие доступные технологии в области экологии. Отказ Белорецкого металлургического комбината от применения кислоты и внедрение окалиноломателей – важный шаг в этом направлении. Мы продолжим экологическую модернизацию предприятия – внедрим аналогичную технологию и в остальных сталепроволочных цехах. Это позволит БМК выйти на другой качественный уровень по обеспечению экологической безопасности, – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Также делегация посетила очистные сооружения цеха, где в 2017 году установлена новая станция очистки промышленно-ливневых сточных вод немецкого производства «Энвиро-Хеми».

Новое водоочистное оборудование цеха очищает до 300 кубометров промышленно-ливневых сточных вод в сутки. На выходе вода соответствует водоохранным нормативам. Итоговая стадия обработки стоков – ультрафиолетовое обеззараживание.

Главный эколог БМК Игорь Татаркин рассказывает о преимуществах новой технологии, которая исключает из производственного процесса целый ряд источников загрязнения сточных вод, образующихся при травлении и последующей промывке катанки водой. Теперь объем сточных вод цеха снижен в 8 раз: с 2400 до 300 кубических метров в сутки.

- Белорецкий металлургический комбинат – один из ярких примеров, где завершен серьезный экологический проект по модернизации цеха высокопрочной проволоки и установке новых очистных сооружений. Это также пример взаимодействия исполнительной власти, контрольных надзорных органов и бизнеса. Нами был выработан план совместных действий и в 2012 году подписано соглашение с собственниками предприятия. В результате координированных действий и выполненных мероприятий сточные воды цеха соответствует всем нормативам. И на данный момент претензий по очистке сбрасываемых сточных вод у контрольно-надзорных органов нет. Вопрос на БМК в цехе высокопрочной проволоки решен на сто процентов, - резюмировал руководитель Росприроднадзора РБ Юрий Дудников.