Эльшад Теляшев: Мы защищаем Билла Гейтса и Киркорова, а не науку

Сегодня в Доме Госсобрания прошел круглый стол «О ходе исполнения законодательства об инновационной деятельности» в Башкирии. Его участники высказали ряд предложений. Мы расскажем о самых интересных выступлениях.

- Важной проблемой, которая встает на пути внедрения инноваций, является изношенность основных средств части предприятий, – предварил обсуждение спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – При этом многие руководители хотят трудиться «по-старинке», не внедряя новую технику и современные технологии, аргументируя свой подход нехваткой денежных средств. Их логика проста: зачем что-то менять, если предприятие приносит прибыль? Другие производственники закупают за границей новое оборудование и представляют это как инновацию. А чтобы Россия достигла уровня наиболее развитых государств, необходимы собственные научные разработки и их внедрение в производство.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Константин Толкачев попросил участников круглого стола поделиться своими соображениями. И вот некоторые из них.

Надо изменить законы о патентах

Одним из самых ярких было выступление гендиректора Института нефтехимпереработки Эльшада Теляшева. Он предложил пересмотреть патентное законодательство и критерии оценки эффективности научных учреждений.

- Ко многим, наверно, приходили люди в погонах и спрашивали про ваши компьютеры: «А есть ли у вас лицензии на программы в них?», - сказал он. - Вся наша система таким образом защищает Билла Гейтса. А кто-то пришел на заводы и спросил, есть ли там лицензии на промышленные установки? Если бы такое случилось, тогда к нам быстро обратились бы предприятия с предложением заключить лицензионные соглашения. И на эти деньги можно было бы финансировать науку. Но пока законы таковы, что мы защищаем Билла Гейтса и Филиппа Киркорова.

- Мы одной установкой сэкономили 800 млн долларов, то есть окупили 60 лет работы НИИ, - сказал также Эльшад Теляшев. – Только в России оценивают эффективность науки как обычного коммерческого предприятия. Во всем мире науку содержат. Я спросил главу Баден-Вюртемберг (земля в Германии, примерно как наша Башкирия), как он оценивает эффективность науки. Он ответил, что один евро, вложенный в науку, приносит 10 евро налогов.

Уровень инновационной активности третий год падает

Фото: bashtest.ru

Директор Центра стандартизации, метрологии и сертификации Амран Муратшин обратил внимание присутствующих на недостатки в системе поддержки инноваций в стране.

- Сегодня в Башкирии доля инновационных продуктов в общем объеме производства составляет около 7%. Задача стоит – к 2020 году довести эту долю до 30%. Но в стране третий год падает уровень инновационной активности, - подчеркнул Амран Муратшин. – Значит, видимо, не созданы условия для бизнеса, науки, чтобы создавать инновационную продукцию. Должна быть серьезная мотивация.

Амран Муратшин предложил создать орган сертификации, который бы выдавал сертификаты только после испытаний, разработать и принять методику оценки инновационности продукта, создать инновационные агентства для работы с инноваторами в режиме «одного окна», учебные центры для предпринимателей, и стимулировать инноваторов участвовать в международных конкурсах.

Модератор круглого стола, председатель комитета Госсобрания по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашит Хайруллин отметил, что разработка методики оценки инновационности продукта – это общефедеральная повестка. И посетовал, что в законе до сих пор нет четкого определения, что такое инновационный продукт.

«Мы плохо используем собственные природные ресурсы»

Бывший руководитель управления недропользования Башкирии, член Общественной палаты РБ Расих Хамитов заметил, что республика плохо использует свои природные ресурсы.

- Почему мы завозим щебень из Челябинска? – задал вопрос Расих Хамитов. – У нас свой есть. То же самое по битуму. В Туймазинском районе, например, на глубине 100-300 метров лежит битум, но мы его не используем. Вот и говорим потом о плохом качестве наших дорог.

Что делает правительство для развития инноваций

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Председатель госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Расул Таипов проинформировал о своем видении ситуации с инновациями.

- Инновации – это продукт интеллектуальной деятельности, который наше свое применение и усовершенствовал некий процесс, - вначале дал определение Расул Таипов. – В центре инноваций - всегда человек. Поэтому и вся система поддержки инноваций должна строиться на этом.

По словам Расула Таипова, для развития инноваций государство должно создать обучающую образовательную среду, развивать инфраструктуру, обеспечить финансовую поддержку и информировать рынок о новых технологиях. По всем четырем направлениям госкомитет и работает.

В ближайших планах – создать в Уфе Дом науки и технологий (Технополис) на пересечении улиц К. Маркса и Тукаева. Его планируется ввести в 2019 году, в год 100-летия республики.

К концу мая госкомитет готов запустить портал инноваций, интернет-ресурс, в котором как на витрине будут собраны инновационные продукты. С помощью этого ресурса можно получить и помощь в сопровождении своего проекта.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Вместо выводов

Обсуждение, которое провел профильный комитет башкирского парламента, конечно же – штука полезная. Если только в бюрократической волоките не затеряются конструктивные предложения.

В правительстве и парламенте понимают, что выиграть в конкурентной борьбе смогут те страны или регионы, которые сумеют создать условия для людей, нестандартно мыслящих, изобретателей, инноваторов.