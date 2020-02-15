В Башкирии МФЦ расширил перечень услуг для населения

Теперь в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Уфе можно обратиться для получения целого пакета новых услуг. Об этом сообщили в администрации города.

В числе новых услуг – получение разъяснений по поводу предоставления услуг ЖКХ, выдача порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарника, узаконивание садового дома и оформление его в качестве жилого а также другие услуги