Выплаты вкладчикам Уралкапиталбанка начнутся не позднее 1 марта - АСВ

Агентство страхования вкладов сообщило сроки выплат для вкладчиков уфимского банка, у которого отозвали лицензию.

Выплаты вкладчикам лишенного лицензии уфимского коммерческого банка "Уральский капитал" (Уралкапиталбанк) начнутся не позднее 1 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

- Выплаты начнутся не позднее 1 марта 2018 года, - цитирует РИА Новости сообщение АСВ - Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 февраля 2018 года.

Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.