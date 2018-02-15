В Уфе предсказали уверенный рост зарплат

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов не сомневается, что так оно и будет.

В столице Башкирии на основании итогов 2017 года можно смело прогнозировать рост уровня оплаты труда. Об этом сообщил на заседании горсовета мэр города Ирек Ялалов.

По его словам, рост зарплат на крупных и средних предприятиях Уфы в ближайшее время составит 7%. Таким образом, средняя зарплата рабочих в Уфе может достигнуть 41,8 тысячи рублей. Для сравнения: официально средняя зарплата по Башкирии сейчас составляет 29 475 тысяч рублей.