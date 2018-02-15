Центробанк отозвал лицензию у уфимского банка

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Банку запрещена операционная деятельность с 15 февраля.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал», штаб-квартира которого находится в Уфе. В опубликованном сегодня сообщении регулятора говорится, что с 15 февраля банк не имеет права осуществлять операционную деятельность.
Одним из учредителей банка с долей 77% является Дамир Камилов, который также владеет 50% сети «Индюшкин», находящейся в стадии банкротства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей