«Роснефть» вложит 4 млрд в социальные проекты в Башкирии

- Мы подписали соглашение. Сумма - 4 млрд рублей, как и в прошлом году, - подтвердил подписание соглашение глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью ТАСС, не уточнив, однако, дату подписания документа.

Стоит отметить, что по крайней мере половина этой суммы будет направлена на спонсирование хоккея в Башкирии, в том числе и на нужды ХК «Салават Юлаев». В январе этого года Рустэм Хамитов заявил, что в ближайшее время спонсирование хоккейной вертикали в регионе уменьшать не планируется.