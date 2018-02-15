Кооперация на селе: Первый опыт и первые вопросы от аграриев в Башкирии

В Башкирии «мясомолочка» не спешит уходить из розницы в сельхозпотребкооперацию.

За 12 месяцев прошлого года в минсельхоз республики поданы заявки на регистрацию более 100 сельхозпотребкооперативов (СПоК), 37 показывают отчетность по работе. Медиакорсеть решила разобраться, что тормозит процесс кооперации на селе – на примере Туймазинского района Башкирии.

Мясомолочные ЛПХ, фермеры пока ведут «полезные», но безрезультатные переговоры. В нескольких сёлах есть желающие, но не нашлось лидеров – опытных фермеров. Сама «молочка» в крупных хозяйствах из-за отсутствия доярок «съёживается» (три хозяйства отказались от молочного стада). Налицо дефицит молока у переработчиков даже в пределах района.

– Эти СПоКи – новая форма колхозов, – говорит сельчанин Р. из Карамалы-Губеево, содержащий трех коров. – Я знаю, что у каждого равный голос, возможность забрать взнос, можно войти и выйти из СПоКа. Но у нас начнут делать кооперацию, а получится колхоз. Карамалыгубеевский цех принимает молоко по 15-17 рублей за литр, а на рынке трехлитровка молока продается по 150 рублей. ЛПХ по-двое, по-трое договариваются, один везёт пару фляг на рынок и продаёт. Мини-кооперирование уже давно сложилось. Государству надо учесть рыночные цены на молоко, заинтересовать переработчиков. Включить закупку техники в программу доходогенерирующих кооперативов (не путать с грантовыми – прим. автора).

- Я так не считаю, - говорит другой сельчанин. - Если председатель начнет жульничать, на него все плюнут. Ну... Постоять чуть-чуть придётся на базаре. Ничего страшного. СПоК – это председатель на «пирожке», который соберет 8 фляг молока и сдаст его на переработку. Владельцам ЛПХ не надо будет ехать на рынок и тратить бензин. Это единственное преимущество. Суть, как я понял, в формировании больших партий молока, мяса или меда и повышении закупочной цены на сельхозпродукцию. Пока на пути мясомолочных СПоКов стоят высокие розничные цены.

Владельцы подворий сомневаются.

– У меня более 100 пчелосемей, – говорит опытный пчеловод из Верхних Бишиндов. - Нас таких трое. Работаем вместе, и нужен свой трактор и 200 гектаров земли под цветущие травы. Потому что от протравленных гербицидами угодий хозяйств наши пчёлы гибнут. Пчеловоды ЛПХ в глубинке как Робинзоны. Многие не знают даже, где ветврач сидит. Наша инициативная группа из 8 человек подала заявку на регистрацию СПоКа. Только кооперативу дадут в аренду такой участок земли. Остальные выжидают. Пока же на сегодняшний день наша цель собрать и обучить 10 владельцев ЛПХ, имеющих небольшие пасеки.

– Я за полуторагодичный цикл откармливаю 4-5 быков. – говорит Рамиль М. из Сайраново. – За тушу получаю около 60 тысяч рублей, имею многолетних клиентов. СПоК может заинтересовать меня только переработкой. Слышал, один из кооперативов в придорожных кафе продает пироги, приготовленные из сданных сельчанами туш. Пайщики получают деньги за мясо, потом – за прибавочную стоимость от пирогов. Тогда в среднем один бык реализуется примерно за 90 тысяч рублей. Вот для чего нужен кооператив! Но по «мясомолочке» никто не подал заявку.

И действительно, в личных подсобных хозяйствах Карамалыгубеевского сельсовета содержатся 1515 голов скота, есть молочная переработка, но люди выбрали пчеловодство и не решились ломать устоявшуюся систему сбыта.

– В 7 районах, которые я объездил, зарегистрированы более 30 инициативных групп, фундаменты будущих кооперативов, - сообщил Медиакорсети представитель Центра сельхозконсультирования РБ Азат Габдуллин. – Только в Туймазинском районе – 6 заявок на создание пчеловодческих, овощеводческих и грибоводческого СПоКов – будущих юрлиц. Это закреплено первичными протоколами. Вторым протоколом будет утверждено точное количество пайщиков, председатели, сумма софинансирования из расчёта: 91% – государство, 9% – пайщики (можно и 20%, чтобы увеличить шансы в конкурсе на получение субсидии). Также фиксируется вид выбранного оборудования при условии его гарантийного обслуживания поставщиком. В течение пяти дней регистрируется кооператив. Мы обучим членов его правления бухучёту и будем консультировать по всем возникающим вопросам. В апреле данные протоколов мы введём в единую программу, которая подсчитает баллы. Кто наберёт большее их количество, получит субсидию. Она переводится не на счёт сельсовета, как было запланировано раньше, а напрямую кооперативу. Оборудование будет храниться у него же.

Увы, пока не все сельчане понимают, что СпоКи позволяют на практике резко сократить расходы на закупку, топлива, материалов, ветеринарных препаратов, семян, кормов. Ведь чем больше партия – тем выше скидки. На практике видел, что совместная (вскладчину) обработка земли, доставка урожая и многое другое обходятся существенно дешевле.