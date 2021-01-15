В Башкирии дочерняя компания «Русгаздобычи» будет перерабатывать этаносодердащий газ

В Башкирии дочерняя компания «Русгаздобычи» будет перерабатывать этаносодердащий газ

Вчера, 16:09ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Созданная «Русгаздобычей» дочерняя компания «РГД переработка Салават» планирует перерабатывать ежегодно 28 миллиардов кубометров этаносодердащего газа и выпускать 2 миллиона тонн этановой фракции. Об этом сообщает Telegram-канал «Газ-батюшка».

Авторы сообщения отмечают, что проект может стать очень успешным и амбициозным как для компании, так и для республики. Одной из причин возможного успеха эксперты отметили выбор руководителей новой компании.

— Генеральным директором новой структуры стал совладелец крупной российской инжиниринговой компании и партнёра Башнефти «НИПИ НГ ПЕТОН» Олег Поляков (ранее он возглавлял «Уфимкабель»). ПЕТОН уже в 2015-2016 гг. стал одним из крупнейших игроков на рынке, — говорится в посте.

На развитие предприятия положительно может повлиять принятый в 2020 году федеральный закон, который обеспечивает поддержку предприятий, использующих в качестве сырья этан и сжиженный углеводородный газ.

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