«Русгаздобыча» создала дочернюю компанию «РГД переработка Салават»

«Русгаздобыча» создала дочернюю компанию «РГД переработка Салават»

Вчера, 11:17ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
АО «РусГазДобыча» создал компанию ООО «РГД переработка Салават». Об свидетельствуют данные системы «СПАРК».

99% акций компании принадлежат «РусГазДобыче» и ещё 1% — ООО «Национальная газовая группа». Уставной капитал составил 100 тысяч рублей.

Директором «РГД СП» стал Олег Поляков, который помимо этого является гендиректором «Газ Хим Технолоджи», гендиректором и совладельцем «Инвест Технолоджи». Кроме того, он имеет долю в «Петон инвест технолоджи», «Петон Констракшн» и «Петон Химтэк».

По данным «СПАРК», компания занимается производством нефтепродуктов и промышленных газов, разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, сбором, очисткой и распределением воды, сбором отходов, ремонтом электрического оборудования и другим.

Россияпромышленность
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