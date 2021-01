«Русгаздобыча» создала дочернюю компанию «РГД переработка Салават»

АО «РусГазДобыча» создал компанию ООО «РГД переработка Салават». Об свидетельствуют данные системы «СПАРК».

99% акций компании принадлежат «РусГазДобыче» и ещё 1% — ООО «Национальная газовая группа». Уставной капитал составил 100 тысяч рублей. Директором «РГД СП» стал Олег Поляков, который помимо этого является гендиректором «Газ Хим Технолоджи», гендиректором и совладельцем «Инвест Технолоджи». Кроме того, он имеет долю в «Петон инвест технолоджи», «Петон Констракшн» и «Петон Химтэк». По данным «СПАРК», компания занимается производством нефтепродуктов и промышленных газов, разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, сбором, очисткой и распределением воды, сбором отходов, ремонтом электрического оборудования и другим.

