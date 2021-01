Итоги-2020: производство тяжелых станков в Краснодаре увеличили в несколько раз

За минувший год Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) отправил заказчикам 14 единиц крупногабаритного оборудования, изготовленного в том числе по госконтрактам.

Информацию об этом сообщили в отделе продаж ЮЗТС, подчеркнув, что прошлогодние объемы производства в несколько раз больше позапрошлогодних. — Тяжелые станки Южного завода получили предприятия Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов. Кроме того, мы смогли работать и на экспорт: узлы, запчасти и другую комплектацию для станков ЮЗТС отправил клиентам в Венгрию, Белоруссию и Казахстан, разъяснили в отделе. Сегодня в цехах предприятия создают сразу шесть крупных обрабатывающих центров, позволяющих выпускать особо сложные по форме детали. Этим загрузка производства на текущий год не ограничится: команда ЮЗТС продолжает формировать портфель контрактов на период 2021-2022. Эта работа позволит Южному заводу тяжелого станкостроения усилить лидерские позиции. Также стратегически важно для предприятия обновление собственного станочного парка. — Обновление станочного парка идет полным ходом. В частности, на ЮЗТС изготовлен и смонтирован токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр VC 32/28 Gantry Machine — один из самых современных в мире, заявили в отделе продаж компании. Сегодня здесь создаются новые рабочие места. И, что еще интереснее, приходит молодежь. В ЮЗТС есть институт наставничества: при поддержке опытных мастеров учащиеся краснодарских техникумов и вузов постигают все тонкости «ремесла». Случается, что выпускники возвращаются в ЮЗТС, чтобы стать частью профессиональной команды. Об истории предприятия известно, что было создано в Краснодаре в 2016 году на базе легендарного завода имени Седина, который при СССР отправлял токарно-карусельные станки в 65 стран. С наступлением рынка у предприятия возникли трудности. Перерождение произошло с приходом профильного инвестора, который, при поддержке власти Краснодарского края, с привлечением инженеров и конструкторов прославленной сединской школы смог возродить на Кубани тяжелое станкостроение. Сегодня ЮЗТС выпускает оборудование, которое востребовано в энергетическом и атомном машиностроении, металлургии, металлообработке, других отраслях. В 2020 году Минпромторг РФ присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя. Это позволяет заводу иметь определенные преимущества при поставке станков для предприятий России с госучастием.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter