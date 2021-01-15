Итоги-2020: производство тяжелых станков в Краснодаре увеличили в несколько раз

Об истории предприятия известно, что было создано в Краснодаре в 2016 году на базе легендарного завода имени Седина, который при СССР отправлял токарно-карусельные станки в 65 стран. С наступлением рынка у предприятия возникли трудности. Перерождение произошло с приходом профильного инвестора, который, при поддержке власти Краснодарского края, с привлечением инженеров и конструкторов прославленной сединской школы смог возродить на Кубани тяжелое станкостроение. Сегодня ЮЗТС выпускает оборудование, которое востребовано в энергетическом и атомном машиностроении, металлургии, металлообработке, других отраслях. В 2020 году Минпромторг РФ присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя. Это позволяет заводу иметь определенные преимущества при поставке станков для предприятий России с госучастием.