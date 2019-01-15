В Венесуэле стартует продажа нефти за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение об импорте нефти с 2019 года за криптовалюту государства - петро.
Он выступил с призывом к нефтяным компаниям довериться такому решению, чтобы изменить к лучшему экономику страны за грядущие шесть лет, информирует газета «Известия».
Распоряжение Мадуро в первую очередь касается крупнейшей нефтяной компании, PDVSA.
Вместе с решением по импорту нефти главой государства был изменен курс петро: с 9 до 36 тысяч боливаров, что составляет около 10 рублей.
Венесуэла уже несколько лет находится в состоянии острого экономического кризиса. В стране идет обесценивание валюты, наблюдается нехватка продовольствия и лекарственных средств, происходит миграция населения. Согласно данным ООН, из страны за этот период выехало около 2,3 миллионов человек.
20 августа 2018 года В Венесуэле была проведена деноминация национальной валюты и привязка к ней петро.
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