В Венесуэле стартует продажа нефти за криптовалюту

Он выступил с призывом к нефтяным компаниям довериться такому решению, чтобы изменить к лучшему экономику страны за грядущие шесть лет, информирует газета «Известия».

Распоряжение Мадуро в первую очередь касается крупнейшей нефтяной компании, PDVSA.

Вместе с решением по импорту нефти главой государства был изменен курс петро: с 9 до 36 тысяч боливаров, что составляет около 10 рублей.

Венесуэла уже несколько лет находится в состоянии острого экономического кризиса. В стране идет обесценивание валюты, наблюдается нехватка продовольствия и лекарственных средств, происходит миграция населения. Согласно данным ООН, из страны за этот период выехало около 2,3 миллионов человек.