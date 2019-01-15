"Коммуналка" в Башкирии в этом году подорожает дважды

Так как значительная часть поставщиков коммунальных услуг в Башкирии работают по обычной системе налогообложения, то есть являются плательщиками НДС, они будут вынуждены с 1 января пересмотреть цены и стоимость коммунальных услуг для населения. Другими словами, с 1 января текущего года произошло первое в этом году увеличение платежей за коммунальные услуги.

Следующее запланированное повышение произойдет летом с 1 июля. В дальнейшем изменение размеров платежей за газ-воду-электроэнергию будет происходить 1 раз в год. Об этом рассказала на заседании комитета по жилищной политике Курултая Башкирии руководитель республиканского комитета по тарифам Светлана Бурдюк.

Однако это касается не всех. До 40% поставщиков коммунальных услуг в Башкирии работают по другим системам налогообложения, например, по упрощённой и НДС не платят. Поэтому они увеличат суммы в своих платежках только 1 раз летом: повышать цены с 1 января у них нет повода.

Фото: Марат Гареев, Mkset.ru

В целом по республике общий рост цен на коммунальные услуги не должен превысить 1,7% с 1 января и 2,0% - с 1 июля, это предельные индексы роста цен для Башкирии. Для сравнения, в прошлом 2018 году предельный индекс был больше - 5,9%.

Также Светлана Бурдюк напомнила, что с 1 января (в февральских платежках) мы увидим новую строчку - за вывоз и обработку мусора (ТКО). Текущую "мусорную" составляющую квартплаты наши управляющие компании должны будут из платёжки из общей суммы убрать - за этим проследить надо будет отдельно. И, соответственно, добавить строчку новую.