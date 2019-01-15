"Коммуналка" в Башкирии в этом году подорожает дважды
Двойной рост цен связан с увеличением НДС.
Так как значительная часть поставщиков коммунальных услуг в Башкирии работают по обычной системе налогообложения, то есть являются плательщиками НДС, они будут вынуждены с 1 января пересмотреть цены и стоимость коммунальных услуг для населения. Другими словами, с 1 января текущего года произошло первое в этом году увеличение платежей за коммунальные услуги.
Следующее запланированное повышение произойдет летом с 1 июля. В дальнейшем изменение размеров платежей за газ-воду-электроэнергию будет происходить 1 раз в год. Об этом рассказала на заседании комитета по жилищной политике Курултая Башкирии руководитель республиканского комитета по тарифам Светлана Бурдюк.
Однако это касается не всех. До 40% поставщиков коммунальных услуг в Башкирии работают по другим системам налогообложения, например, по упрощённой и НДС не платят. Поэтому они увеличат суммы в своих платежках только 1 раз летом: повышать цены с 1 января у них нет повода.
В целом по республике общий рост цен на коммунальные услуги не должен превысить 1,7% с 1 января и 2,0% - с 1 июля, это предельные индексы роста цен для Башкирии. Для сравнения, в прошлом 2018 году предельный индекс был больше - 5,9%.
Также Светлана Бурдюк напомнила, что с 1 января (в февральских платежках) мы увидим новую строчку - за вывоз и обработку мусора (ТКО). Текущую "мусорную" составляющую квартплаты наши управляющие компании должны будут из платёжки из общей суммы убрать - за этим проследить надо будет отдельно. И, соответственно, добавить строчку новую.
Сумма платежа, как и дал указание врио главы Башкирии Радий Хабиров, не должна превысить в месяц 70 рублей для городского жителя и 35 рублей для жителя деревни. По словам руководителя госкомитета по тарифам, текущие тарифы, утвержденные для региональных операторов, являются предельными, то есть, максимальными и сдерживать себя в этих границах - 70/35 рублей - возможности у них есть.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости