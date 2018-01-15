Нацбанк Башкирии: банкноты в 200 и 2000 руб обязаны принимать в магазинах

В национальном банке Башкирии напоминают, что новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей являются законным средством платежа. Их обязаны принимать во всех магазинах.

В нацбанке подчеркивают, что отказ в приеме новых банкнот является нарушением российского законодательства.

В случае отказа гражданам следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор (8-800-700-90-30) в части торгово-сервисных предприятий или в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (8-800-250-40-72).

Также есть возможность направить электронное обращение, заполнив форму в Интернет-приемной Банка России (www.cbr.ru/Reception) либо письменное обращение на почтовый адрес: 450008, Уфа, ул.Театральная, д.3, отделение – цациональный банк по Республике Башкортостан уральского главного управления Банка России.