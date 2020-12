Средства массовой информации узнали о предложении со стороны профильных ведомств к правительству по заморозке цен на сахар и подсолнечное масло.

Цены на эти продукты будут сохраняться в течение трех месяцев, начиная с 1 января будущего года, сообщает Infox. Оптовая цена сахара будет ограничена 36 рублями за килограмм, масла — 95 рублями за литр. Цены в рознице заморозят на уровне 45 и 110 рублей соответственно. Соглашение будет подписано участниками рынка. Как отмечают представители компаний, опрошенных изданием, заморозка цен была поддержана многими производителями.

