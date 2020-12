В Башкирии у бывшего руководителя фонда жилищного строительства Владислава Туманина планируют отсудить более 289 миллионов рублей. Иск подало само государственное унитарное предприятие, сообщает «Ъ-Уфа».

В исковом заявлении указано требование вернуть ту же сумму, которую предъявили в выплате самому ФЖС в рамках банкротного процесса дочерней компании ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан». Известно, что Владислав Туманин руководил фондом на протяжении двух лет – с 2015 по 2017 годы. Заседание арбитражного суда, где будет рассмотрен иск, состоится 16 декабря.

