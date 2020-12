Государственное унитарное предприятия «Башавтотранс» продает коммерческую недвижимость. Здание расположено на улице Ульяновых в Уфе. Компания регионального перевозчика планирует получить за продажу более 16 миллионов рублей.

Как сообщает «Комменсантъ-Уфа», аукцион состоится 21 декабря. Ранее компания пыталась продать это же здание еще 16 ноября, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Известно, что здание, выставленное на продажу, имеет общую площадь 5,4 тысяч квадратных метров. Помимо этого на торги выставлен гараж 1950 года постройки, здание военизированной охраны, модуль-склад, ремонтный бокс, ограждение и ворота.

