Названа самая распространенная сумма взятки в России

Восемь из десяти бизнесменов в нашей стране знают о коррупции не понаслышке.

Торгово-промышленная палата России опубликовала итоги специального анонимного исследования мнения предпринимателей по проблеме взяточничества, которое проводилось на протяжении двух последних лет. Промежуточные итоги проекта «Бизнес-барометр» были озвучены в рамках всероссийской акции, приуроченной к международному дню борьбы с коррупцией.

По официальным данным, за 2,5 года ущерб от коррупции в России превысил отметку в 130 млрд рублей. По итогам третьего этапа проекта «Бизнес-барометр коррупции», опрос показал, что 8 из 10 бизнесменов, так или иначе, сталкиваются с коррупцией.

- На первом месте у нас стоит 47% из опрошенных подтвердили, что сталкивались с коррупцией в сфере получения разрешений, лицензий, аккредитаций… На втором контрольно-надзорные мероприятия…где-то 37%. Ну и на третьем как раз госзакупки, там правда достаточно серьезные за прошедшие полгода изменения, было в районе 40 может поменьше чуть-чуть, а сейчас показало уменьшение, по-моему 32%, - высказал свое мнение президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Участники опроса сообщили, что сейчас самая распространенная сумма взятки в центральном регионе страны варьируется от 3 до 10 тысяч рублей. Два года назад суммарный объём такого неофициального платежа мог составлять 150 тысяч и доходил до 1 миллиона. Только 27% участников опроса заявили, что принципиально не берут и не дают взяток.

Об особенностях проведения опроса рассказали его организаторы.

- Первое голосование было непростым, потому что предприниматели просто банально боялись голосовать, несмотря на то, что у нас региональные палаты во всех 85 регионах страны, первое голосование было порядка 3,5 тысяч предпринимателей, хотя мы говорили, что голосование анонимное, в облаке, что вас никто никогда не вычислит, но тем не менее этот страх он однозначно присутствовал. И сейчас меня радует то, что уже 3-й этап голосования прошел, уже около 11 тысяч предпринимателей, т.е. люди действительно поверили в то, что их голос будет услышан, - сообщила вице-президент Торгово-Промышленной палаты России Елена Дыбова

По мнению членов ТПП РБ, улучшить бизнес-климат можно было бы после пересмотра закона об уголовном наказании за ряд экономических преступлений. Одним из таких шагов может стать увеличение порог причиненного ущерба для определения размера крупного хищения.

Как считает председатель комитета ТПП РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр, существенные изменения могла бы дать отмена уголовного преследования за экономические преступления предпринимателей - «дамоклова меча», которым угрожают предпринимателям.

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