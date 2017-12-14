Башкирия купила дом отдыха «Березки» и объединила с санаторием «Якты-Куль»

Стоимость сделки составила 130 млн рублей.

Сегодня, 14 декабря, в Уфе был подписан договор о приобретении у ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» дома отдыха «Березки» для включения его в состав санатория «Якты-Куль». Это значит, что теперь отдыхающие смогут, проживая в «Березках», лечиться в соседнем с ним санатории «Якты-Куль».

Евгений Гурьев.

- Это абсолютно прозрачная сделка со всех сторон. Это социальный заказ, - уточнил вице-премьер правительства Башкирии, министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев. – Я подчеркиваю, что речь идет не о приватизации, а о процессе акционирования или преобразования санаторно-курортных учреждений из ГУП в АО или ООО. Санаторий «Якты-Куль» в связи с этой сделкой по приобретению дома отдыха «Березки» оставался последним ГУП в их ряду. Второй этап обширной работы в данном направлении будет связан с повышением эффективности санаториев и улучшением качества обслуживания в них. Напомню, что недавно Республика Крым передала Башкирии детский санаторий, который решением межведомственной комиссии был направлен в ведение санатория «Янган-Тау». Помимо этого, будут решаться вопросы со строительством дополнительных лечебных и жилых корпусов для врачей на территории санаториев. В данном случае наиболее важным является тот факт, что эти вопросы будут решаться практически без участия бюджета республики и без привлечения заемных средств, а преимущественно за счет участия инвесторов.

- Мы рассматриваем курортную зону озера Якты-Куль как один из источников пополнения бюджета Абзелиловского района и Республики Башкортостан, – рассказал Ильдар Нафиков, директор санатория «Якты-Куль», которому, кстати, на прошлой неделе был присвоен статус «Три звезды». – Мы долго шли к этой сделке, впервые узнали о намерении Магнитогорского металлургического комбината продать дом отдыха «Березки» на медиафоруме в сентябре прошлого года и решили предложить план развития данной территории в составе санатория «Якты-Куль». Мы возлагаем большие надежды на данный проект.

Ильдар Нафиков.

По его словам, сегодняшнее событие даст новый импульс развитию не только дома отдыха «Березки», но и санатория «Якты-Куль», номерной фонд которого после объединения увеличится сразу почти втрое за счет 450 номеров в доме отдыха. Благодаря такому солидному притоку пациентов, получат необходимую дозагрузку также и лечебные мощности санатория, который теперь станет вторым по величине игроком в курортной зоне озера Якты-Куль.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что это увеличит налоговые отчисления в бюджет Абзелиловского района и казну региона в целом и даст возможность влиять на ценообразование и распределение туристического потока. При этом стоимость путевок с проживанием в «Березках» не должна превысить 1500 рублей в день вместе с лечением. Это будут в основном путевки эконом-класса, доступные для людей со средним уровнем достатка. Еще один важный момент – такое расширение возможностей санатория «Якты-Куль» добавит около 20-30 рабочих мест. На будущее по поводу подготовки новых кадров будет налажено взаимодействие с учебными заведениями.

Живописное побережье озера Банное.

При этом нельзя сказать, что вышеупомянутые 130 млн рублей уйдут из республики, потому что тот же Магнитогорский металлургический комбинат не перестает вкладывать свои средства в социальную инфраструктуру Башкирии.

- Только в последние два года на территории Башкирского Зауралья на средства Магнитогорского металлургического комбината были построены новая водогрязелечебница в санатории «Юбилейный», детский игровой комплекс в лагере «Уральские зори», многокресельный подъемник в горнолыжном центре «Абзаково», современный здравпункт в одном из ближайших селений, а также дорога вдоль озера Банное до школы в селе Кусимово. Передача Дома отдыха «Березки» санаторию «Якты-Куль» позволит комбинату сконцентрироваться на развитии других своих активов, расположенных в курортной зоне озера Банное – это горнолыжные центры «Абзаково» и «Банное», санаторий «Юбилейный», детский оздоровительный центр ПАО «ММК». - сообщил начальник отдела перспективного развития ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Николай Звягин.

Николай Звягин.

В свете последних событий дом отдыха «Березки» ожидает небольшое преображение. Уже в конце декабря или начале января он сможет принять отдыхающих, предложив им отдых и лечение в новом формате. Примерное расстояние между лечебными корпусами санатория «Якты-Куль» и домом отдыха «Березки» составляет около полутора километра, в холодное время года для пациентов будет организован трансфер, а летом они наверняка будут с удовольствием преодолевать это расстояние пешком, на лошадях или даже на водном транспорте.

Целесообразность и значимость данной сделки подчеркнули все участники встречи.