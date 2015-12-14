В Башкирии за выходные загорелись четыре авто

За прошедшее воскресенье, 13 декабря, на территории республики загорелись четыре автомобиля. Как сообщили «МКС» пресс-службе МЧС республики, предполагаемая причина всех возгораний – неисправность узлов, систем и механизмов авто. Всего за прошедшие выходные зарегистрировано 24 пожара, из них 7 – в столице. Так, около двух часов дня в воскресенье в советском районе Уфы загорелся «ГАЗ-32213». На место прибыли пожарные и локализовали огонь в течение одной минуты, но пламя сильно повредило моторный отсек. Благодаря быстрым действиям огнеборцев, было спасено материальных ценностей на 150 тысяч рублей. А в субботу автомобиль загорелся в Благовещенске. Первые признаки возгорания в «Форд Фокусе» 2008 года выпуска заметили прохожие и сразу вызвали пожарную бригаду. Огнеборцы быстро справились с огнем, и машина сильно не пострадала.