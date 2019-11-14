Нефть опять выросла в цене

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Фьючерсы на нефть показали незначительный рост.
Фьючерсы с поставкой в декабре на нефть марки WTI поднялись в цене на 0,72%. Сейчас их стоимость составляет $57,73 за баррель.
Январские фьючерсы на Brent стоят $62,73 за баррель, рост составил 0, 58%, сообщает RT.
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