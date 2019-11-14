Фото: pixabay.com
Курс доллара и евро снижается
14 ноября, 16:56Экономика
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В четверг, 14 ноября во время торгов на Московской бирже рубль укрепился в цене.
Доллар США накануне подешевел на 20 копеек, составив 64,15 рубля. Об этом пишет RT.
Стоимость евро упала на 24 копейки — до 70,54 рубля.
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