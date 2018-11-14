В Уфе граждане обсудят бюджет Башкирии на 2019 год

Завтра, 15 ноября, в Уфе состоятся публичные слушания по проекту закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Они начнутся в 10 часов в Доме Государственного Собрания – (Уфа, ул. З. Валиди, 40).

Полный текст проекта закона со всеми сопроводительными материалами размещен на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан и на официальном сайте Госсобрания. Кроме того, был подготовлен «Бюджет для граждан» к проекту закона, с которым можно ознакомиться на официальном сайте министерства финансов Башкирии.

- Публичные слушания проводятся в форме очного собрания, - сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ. - Принять участие в публичных слушаниях могут все желающие. О желании принять участие в обсуждении законопроекта о бюджете заявили более 300 человек. Из них семеро пожелали выступить публично.