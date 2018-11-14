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На уфимские заправки завезли более дорогое зимнее дизтопливо
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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На уфимские заправки завезли более дорогое зимнее дизтопливо

Сегодня, 15:07ЭкономикаМарат ГареевФото: Марат Хасанов/ mkset.ru
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