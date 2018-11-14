На уфимские заправки завезли более дорогое зимнее дизтопливо

Уфимские автолюбители сегодня заметили то, чего давно уже не замечали и от чего, пожалуй, уже отвыкли, это ж не было уже несколько месяцев, с мая – изменение ценников на автозаправках. Изменение коснулось дизельного топлива: ценник увеличился ровно на 2 рубля в сторону увеличения с 43,50 еще вчера до 45,50 рубля сегодня (см. фото).

Конечно, многие решили: ну вот, начался безудержный и, самое главное, беспричинный и необъяснимый рост цен на топливо. А ведь, обещали, как минимум, до нового года не повышать цены.

Действительность оказалась немного проще. Увеличение цены на дизельное топливо не связано с увеличением цены на него, как бы странно это ни звучало. Дело в том, что на заправки завезли другое дизтопливо – зимнее. Пора уже: погода стабильно минусовая.

А зимнее дизельное топливо стоит дороже, так как себестоимость его производства выше. Об этом аспекте экономики нефтепереработки, в частности, заявил на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Козак:

- Зимнее дизтопливо обойдется дороже летнего на 2 рубля за литр.