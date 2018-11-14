Мировые цены на нефть продолжают падать

Утром 14 ноября январские фьючерсы североморской нефти марки Brent упали на 0,19% по сравнению с прошлым днем до 65,34 долларов за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 0,37% и продается за 55,48 долларов. Об этом пишет газета «Известия».