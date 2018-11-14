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Мировые цены на нефть продолжают падать
Сегодня, 19:45Экономика
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В мире продолжает дешеветь нефть после резкого падения во вторник, 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.
Утром 14 ноября январские фьючерсы североморской нефти марки Brent упали на 0,19% по сравнению с прошлым днем до 65,34 долларов за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 0,37% и продается за 55,48 долларов. Об этом пишет газета «Известия».
На днях вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что падение цен на «черное золото» не приведет к значительному удешевлению топлива.
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