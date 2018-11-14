Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Фонд жилищного строительства потребовал с правительства Башкирии миллиард рублей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
jsswwgww

Фонд жилищного строительства потребовал с правительства Башкирии миллиард рублей

Сегодня, 14:50ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
Читайте
также
«Интервью, которого никогда не было»: в Уфе презентовали Мустая Карима
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Мешок гречки, или почему я давал милостыню офицеру ОМОНа
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина