Фонд жилищного строительства потребовал с правительства Башкирии миллиард рублей
Сегодня, 14:50ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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Иск подан в Арбитражный суд республики.
Сегодня, 14 ноября, стало известно, что Фонд жилищного строительства (ФЖС) Башкирии направил в Арбитражный суд иск о взыскании с правительства и министерства финансов республики 1,076 млрд рублей задолженности. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Пока детали иска неизвестны. Он поступил в суд 13 ноября и еще не принят к рассмотрению.
Для справки
ФЖС — региональный застройщик и заказчик строительства. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в почти 1,5 млрд руб. В текущем году в отношении фонда возбуждены исполнительные производства на сумму более 150 млн руб.
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