Агропромышленный комплекс Башкирии: с голоду помереть не должны

Башкирия всегда гордилась тем, что является регионом с развитой агропромышленной отраслью. Одна из житниц России практически. Вот и официальные данные, опубликованные на сайте республиканского минсельхоза, красноречиво говорят: на башкирском селе все хорошо, видимо, погода в этот раз не подкачала.

Поголовье скота: разброд плюс/минус

В частности, по итогам минувшего 2017 года план по росту производительности труда перевыполнен ровно в два раза. Общий валовый объем продукции составил 171,8 миллиарда рублей с превышением к прошлому году на 2,8%, тогда как планируемый рост был обозначен в +1,4%.

Это в рублях. В натуральном выражении, конечно, не везде все так радужно. Вот, например, молока произведено в объеме 1,7 миллиона тонн (99,3%), произведено на убой скота и птицы в живом весе 410 тысяч тонн (103,2%), яиц произведено чуть меньше – 1,1 миллиарда штук (99,5%), меда также накачано почти столько же, сколько годом ранее, но чуть меньше – 5,4 тысячи тонн (99,9%). А вот шерсти настрижено побольше – 2,1 тысячи тонн (100,4%). И доить стали больше – 5,1 тонны с одной коровы или +5,7%.

Поголовье источников еды изменилось – кого-то стало больше, кого-то меньше. По состоянию на 1 января 2018 года крупного рогатого скота (коровы) в Башкирии насчитывалось 1 миллион голов (98,0% к прошлому году). Свиней стало больше – 0,5 миллиона голов (100,33%). Овец и коз меньше – 0,8 миллиона штук (98,3%). Лошадей тоже уменьшилось – 121,4 тысячи голов (98,1%). Больше всего уменьшилось в 2017 год поголовье птиц – 10,9 миллиона пернатых (93,0%).

Неплохо в 2017 году «показало» себя башкирское растениеводство. Зерна собрано в объеме 3,8 миллиона тонн - +13,8% к 2016 году. Урожайность прибавила 16% и составила 21,8 центнера с гектара. Подсолнечника намолочено 273,7 тысячи тонн с отличным приростом +21,7%. Урожайность составила 11,9 центнера с гектара с приростом в 12,3%.

Теперь про вегетарианскую еду. Сахарной свеклы было собрано 1,4 миллиона тонн с приростом к прошлому году в 16,9%. С картофелем чуть хуже – 1,0 миллиона тонн, 90,7% к прошлому году. Других овощей собрали в 2017 году в объеме 0,4 миллиона тонн, +2,3% к прошлому году.

В целом за последние годы (с 2013 по 2016 – Башкортостанстат) республиканский агропромышленный комплекс ежегодно хоть немного, но прибавляет: 2013 год – +16,6%, 2014 год – +0,9%, 2015 год – +3,1%, 2016 год – +0,9%. Ну и 2017 год, как выше писалось (данные Минсельхоза Башкирии) – +2,8%.

2018 год еще идет, не все еще посчитали, поэтому есть только предварительные данные по итогам прошедших 9 месяцев. Так вот, пока идет небольшое отставание с тем же периодом прошлого года. По производству скот и птицы на убой – на минус 5,5%, по молоку – на минус 1,3%. По куриным яйцам на минус 0,1%. Ну впереди еще целый квартал не подсчитан и даже не прожит, поэтому все, возможно, изменится в плане показателей.

Можно не мелочиться: рентабельность выше среднего

Медиакорсеть решила изучить, как работают крупнейшие представители отрасли – агропромышленные комплексы, фермерские хозяйства, колхозы. Мы взяли два заслуживающих доверия источника, в которых перечислены крупнейшие предприятия – издание «Агровестник» и министерство сельского хозяйства Башкирии.

Причем, что интересно, состав обоих списков разнится: крупнейшие предприятия одного списка не значатся в числе крупнейших второго списка. По крайней мере, в первой десятке. Поэтому мы взяли первые десять позиций обоих списков и у нас получился свой ТОП-20 крупнейших игроков отрасли, состоящий из 20 позиций.

Посмотреть список с показателями выручки, прибыли, рентабельности (по чистой прибыли) за ряд лет – с 2013 по 2017 – можно посмотреть, скачав файл ниже. Данные использованы открытые: они предоставлены информационной системой «СПАРК-Интерфакс».

К слову, в списках «Агровестника» и республиканского минсельхоза предприятия просто перечислены. В нашем списке они ранжированы по объему выручки в сторону уменьшения. Чтобы не утруждать читателя цифрами, разберем первые три места, остальные – в таблице.

На первом месте в нашем списке ООО «АП имени Калинина». Расположено предприятие в Стерлитамакском районе, занимается выращиванием зерновых культур. У предприятия невеликий уставный капитал – 17 тысяч рублей – и принадлежит одному физическому лицу.

По итогам 2017 году объем выручки предприятия составил 881 миллион рублей. Чуть больше, тоже почти миллиард – 948 миллионов рублей – фирма заработала годом ранее. Чуть меньше – 783 миллиона рублей – выручка за 2015 год.

Чистая прибыль за последние три года в обратном порядке (2017, 2016 и 2015 годы) составила: 79, 212 и 293 миллиона рублей. Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке) составила за три года также в обратном порядке: 9%, 22% и 37%. Средняя рентабельность за 5 лет (отношение суммы чистой прибыли за пять лет к сумме выручки за пять лет): 24%.

На втором месте ООО «Уфимский СГЦ» из Благоварского района. Предприятие занимается также выращиванием зерновых культур. Уставный капитал – 500 тысяч рублей, учредитель – юридическое лицо.

Выручка за последние три года в обратном порядке – 596, 329 и 18 миллионов соответственно. В 2015-2013 годах у предприятия практически не было выручки, прибыль появилась только в последние два года. Такое бывает, когда предприятие находится в развитии, постепенно «отбивая» вложенные средства. Рентабельность за последние два прибыльных года в 2017 и 2016 годах составила 13% и 3%.

На третьем месте ООО ПХ «Артемида», занимающееся разведением молочного крупного рогатого скота. Находится предприятие в Кармаскалинском районе. Уставный капитал фирмы минимальный для ООО – 10 тысяч рублей, распределен между тремя физическими лицами.

Выручка за последние три года с 2017 по 2015 в обратном порядке: 482, 511 и 372 миллиона рублей. Чистая прибыль в том же порядке – 60, 68 и 50 миллионов рублей. Рентабельность по чистой прибыли в те же периоды в том же порядке – по 13% ежегодно.

На крайнем двадцатом месте в нашем списке - ООО "Аграрий", фирма, занимающаяся выращиванием зерновых культур. Ежегодная выручка предприятия - в районе 20 миллионов рублей. Ежегодная чистая прибыль – в районе 4-8 миллионов рублей в среднем. Средняя рентабельность по чистой прибыли за последние три года колебалась от 20% до 40%.

В целом из 20 крупных предприятий отрасли, представленных в таблице, 19, то есть почти все, работают с постоянной чистой прибылью – таковы данные за последние пять лет. Средняя рентабельность по чистой прибыли за последние пять лет составляет у предприятий в среднем от 10 до 30 с лишним процентов. Минимальный показатель – 7%, максимальный – 36%. В среднем примерно около 20%.

По данным различных источников (интернет), нормальной средней по России рентабельностью отрасли является показатель от 11% до 17%. Отсюда можно сделать два вывода: во-первых, заниматься агробизнесом умеючи – вполне выгодно. А во-вторых, это все-таки самое главное – при таком раскладе без пропитания мы не должны остаться.

Обвал рубля и контрсанкции дали второе дыхание

- После 2014-го года курс рубля по отношению к другим мировым валютам сильно просел. Но для отечественного производителя это сыграло на благо. Сюда же добавились наши контрсанкции, которые ограничили ввоз в России импортных продуктов и продуктов сельхозпроизводства. Особенно хорошо это отобразилось на отечественных сельхозпроизводителях. Иностранные аграрии перестали довлеть, точнее, снизили усилия. Простой пример: если до 2014-го года мясо выгодней было завозить в Россию с Аргентины, Новой Зеландии и других стран, то после изменения курса валюты и введения контрсанкций сильно вырос спрос на отечественное мясо. А зерно даже начали массово продавать на экспорт. Эта общая тенденция по стране отразилась и на производителях сельхозпродукции Башкортостана. Именно поэтому мы видим резкий скачок производства в 2015 и последующем годах, – говорит Артур Идельбаев, предприниматель, агроблогер.

- Правда, в 2017 году благодаря погоде и тому, что из-за конъюнктуры много кто начал заниматься зерном, было очень большое перепроизводство зерна. И его оптовая продажная цена упала до 4-х рублей за килограмм. Последствия этого тоже хорошо читаются в таблице о прибылях и убытках: те хозяйства, которые специализируются на производстве зерновых, просели в прибыли, хотя объёмы производства у них только выросли.

- А вот те, кто специализируется на мясомолочной продукции, у них темпы роста и производства и прибыли только росли. И это надо учитывать, что хозяйства показывают далеко не всю прибыль. И мясное производство ещё долго будет в республике прибыльным.