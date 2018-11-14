Агропромышленный комплекс Башкирии: с голоду помереть не должны
Производственные показатели отрасли за последние годы имеют стабильный рост. Средняя рентабельность предприятий по чистой прибыли составляет порядка 20%.
Башкирия всегда гордилась тем, что является регионом с развитой агропромышленной отраслью. Одна из житниц России практически. Вот и официальные данные, опубликованные на сайте республиканского минсельхоза, красноречиво говорят: на башкирском селе все хорошо, видимо, погода в этот раз не подкачала.
Поголовье скота: разброд плюс/минус
В частности, по итогам минувшего 2017 года план по росту производительности труда перевыполнен ровно в два раза. Общий валовый объем продукции составил 171,8 миллиарда рублей с превышением к прошлому году на 2,8%, тогда как планируемый рост был обозначен в +1,4%.
Это в рублях. В натуральном выражении, конечно, не везде все так радужно. Вот, например, молока произведено в объеме 1,7 миллиона тонн (99,3%), произведено на убой скота и птицы в живом весе 410 тысяч тонн (103,2%), яиц произведено чуть меньше – 1,1 миллиарда штук (99,5%), меда также накачано почти столько же, сколько годом ранее, но чуть меньше – 5,4 тысячи тонн (99,9%). А вот шерсти настрижено побольше – 2,1 тысячи тонн (100,4%). И доить стали больше – 5,1 тонны с одной коровы или +5,7%.
Поголовье источников еды изменилось – кого-то стало больше, кого-то меньше. По состоянию на 1 января 2018 года крупного рогатого скота (коровы) в Башкирии насчитывалось 1 миллион голов (98,0% к прошлому году). Свиней стало больше – 0,5 миллиона голов (100,33%). Овец и коз меньше – 0,8 миллиона штук (98,3%). Лошадей тоже уменьшилось – 121,4 тысячи голов (98,1%). Больше всего уменьшилось в 2017 год поголовье птиц – 10,9 миллиона пернатых (93,0%).
Неплохо в 2017 году «показало» себя башкирское растениеводство. Зерна собрано в объеме 3,8 миллиона тонн - +13,8% к 2016 году. Урожайность прибавила 16% и составила 21,8 центнера с гектара. Подсолнечника намолочено 273,7 тысячи тонн с отличным приростом +21,7%. Урожайность составила 11,9 центнера с гектара с приростом в 12,3%.
Теперь про вегетарианскую еду. Сахарной свеклы было собрано 1,4 миллиона тонн с приростом к прошлому году в 16,9%. С картофелем чуть хуже – 1,0 миллиона тонн, 90,7% к прошлому году. Других овощей собрали в 2017 году в объеме 0,4 миллиона тонн, +2,3% к прошлому году.
В целом за последние годы (с 2013 по 2016 – Башкортостанстат) республиканский агропромышленный комплекс ежегодно хоть немного, но прибавляет: 2013 год – +16,6%, 2014 год – +0,9%, 2015 год – +3,1%, 2016 год – +0,9%. Ну и 2017 год, как выше писалось (данные Минсельхоза Башкирии) – +2,8%.
2018 год еще идет, не все еще посчитали, поэтому есть только предварительные данные по итогам прошедших 9 месяцев. Так вот, пока идет небольшое отставание с тем же периодом прошлого года. По производству скот и птицы на убой – на минус 5,5%, по молоку – на минус 1,3%. По куриным яйцам на минус 0,1%. Ну впереди еще целый квартал не подсчитан и даже не прожит, поэтому все, возможно, изменится в плане показателей.
Можно не мелочиться: рентабельность выше среднего
Медиакорсеть решила изучить, как работают крупнейшие представители отрасли – агропромышленные комплексы, фермерские хозяйства, колхозы. Мы взяли два заслуживающих доверия источника, в которых перечислены крупнейшие предприятия – издание «Агровестник» и министерство сельского хозяйства Башкирии.
Причем, что интересно, состав обоих списков разнится: крупнейшие предприятия одного списка не значатся в числе крупнейших второго списка. По крайней мере, в первой десятке. Поэтому мы взяли первые десять позиций обоих списков и у нас получился свой ТОП-20 крупнейших игроков отрасли, состоящий из 20 позиций.
Посмотреть список с показателями выручки, прибыли, рентабельности (по чистой прибыли) за ряд лет – с 2013 по 2017 – можно посмотреть, скачав файл ниже. Данные использованы открытые: они предоставлены информационной системой «СПАРК-Интерфакс».
К слову, в списках «Агровестника» и республиканского минсельхоза предприятия просто перечислены. В нашем списке они ранжированы по объему выручки в сторону уменьшения. Чтобы не утруждать читателя цифрами, разберем первые три места, остальные – в таблице.
На первом месте в нашем списке ООО «АП имени Калинина». Расположено предприятие в Стерлитамакском районе, занимается выращиванием зерновых культур. У предприятия невеликий уставный капитал – 17 тысяч рублей – и принадлежит одному физическому лицу.
По итогам 2017 году объем выручки предприятия составил 881 миллион рублей. Чуть больше, тоже почти миллиард – 948 миллионов рублей – фирма заработала годом ранее. Чуть меньше – 783 миллиона рублей – выручка за 2015 год.
Чистая прибыль за последние три года в обратном порядке (2017, 2016 и 2015 годы) составила: 79, 212 и 293 миллиона рублей. Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке) составила за три года также в обратном порядке: 9%, 22% и 37%. Средняя рентабельность за 5 лет (отношение суммы чистой прибыли за пять лет к сумме выручки за пять лет): 24%.
На втором месте ООО «Уфимский СГЦ» из Благоварского района. Предприятие занимается также выращиванием зерновых культур. Уставный капитал – 500 тысяч рублей, учредитель – юридическое лицо.
Выручка за последние три года в обратном порядке – 596, 329 и 18 миллионов соответственно. В 2015-2013 годах у предприятия практически не было выручки, прибыль появилась только в последние два года. Такое бывает, когда предприятие находится в развитии, постепенно «отбивая» вложенные средства. Рентабельность за последние два прибыльных года в 2017 и 2016 годах составила 13% и 3%.
На третьем месте ООО ПХ «Артемида», занимающееся разведением молочного крупного рогатого скота. Находится предприятие в Кармаскалинском районе. Уставный капитал фирмы минимальный для ООО – 10 тысяч рублей, распределен между тремя физическими лицами.
Выручка за последние три года с 2017 по 2015 в обратном порядке: 482, 511 и 372 миллиона рублей. Чистая прибыль в том же порядке – 60, 68 и 50 миллионов рублей. Рентабельность по чистой прибыли в те же периоды в том же порядке – по 13% ежегодно.
На крайнем двадцатом месте в нашем списке - ООО "Аграрий", фирма, занимающаяся выращиванием зерновых культур. Ежегодная выручка предприятия - в районе 20 миллионов рублей. Ежегодная чистая прибыль – в районе 4-8 миллионов рублей в среднем. Средняя рентабельность по чистой прибыли за последние три года колебалась от 20% до 40%.
В целом из 20 крупных предприятий отрасли, представленных в таблице, 19, то есть почти все, работают с постоянной чистой прибылью – таковы данные за последние пять лет. Средняя рентабельность по чистой прибыли за последние пять лет составляет у предприятий в среднем от 10 до 30 с лишним процентов. Минимальный показатель – 7%, максимальный – 36%. В среднем примерно около 20%.
По данным различных источников (интернет), нормальной средней по России рентабельностью отрасли является показатель от 11% до 17%. Отсюда можно сделать два вывода: во-первых, заниматься агробизнесом умеючи – вполне выгодно. А во-вторых, это все-таки самое главное – при таком раскладе без пропитания мы не должны остаться.
Обвал рубля и контрсанкции дали второе дыхание
- После 2014-го года курс рубля по отношению к другим мировым валютам сильно просел. Но для отечественного производителя это сыграло на благо. Сюда же добавились наши контрсанкции, которые ограничили ввоз в России импортных продуктов и продуктов сельхозпроизводства. Особенно хорошо это отобразилось на отечественных сельхозпроизводителях. Иностранные аграрии перестали довлеть, точнее, снизили усилия. Простой пример: если до 2014-го года мясо выгодней было завозить в Россию с Аргентины, Новой Зеландии и других стран, то после изменения курса валюты и введения контрсанкций сильно вырос спрос на отечественное мясо. А зерно даже начали массово продавать на экспорт. Эта общая тенденция по стране отразилась и на производителях сельхозпродукции Башкортостана. Именно поэтому мы видим резкий скачок производства в 2015 и последующем годах, – говорит Артур Идельбаев, предприниматель, агроблогер.
- Правда, в 2017 году благодаря погоде и тому, что из-за конъюнктуры много кто начал заниматься зерном, было очень большое перепроизводство зерна. И его оптовая продажная цена упала до 4-х рублей за килограмм. Последствия этого тоже хорошо читаются в таблице о прибылях и убытках: те хозяйства, которые специализируются на производстве зерновых, просели в прибыли, хотя объёмы производства у них только выросли.
- А вот те, кто специализируется на мясомолочной продукции, у них темпы роста и производства и прибыли только росли. И это надо учитывать, что хозяйства показывают далеко не всю прибыль. И мясное производство ещё долго будет в республике прибыльным.
- Особняком в списке выделяется «Агрофирма Байрамгул». Она упорно демонстрирует отрицательные показатели как в доходах, так и в прибыли. При том, что все другие хозяйства показывают рост, это кажется странным. Но все это объясняется просто. Учредителем хозяйства является монстр республиканской промышленности Учалинский ГОК, для которого сельское хозяйство является непрофильным активом. Скорее всего, здесь имеет место непрофессионализм со стороны менеджмента хозяйства. При огромных вложениях и благоприятной экономической конъюнктуре в течение длительного времени показывать отрицательный результат можно только при непрофессионализме или жульничестве менеджмента.