Главе Стерлибашевского района Башкирии купят автомобиль за 1,5 миллиона

Деньги будут выделены из бюджета района.

Администрация Стерлибашевского района Башкирии по итогам аукциона 27 ноября отберет компанию, у которой планирует купить легковой автомобиль серебристого цвета за 1,57 млн руб. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Марка автомобиля в техническом задании не оговаривается. Однако отмечаются его технические характеристики. Его длина должна быть не более 4,4 м, ширина – не более 1,85 м, высота – не менее 1,65 м, дорожный просвет не менее 182 мм, масса в снаряженном состоянии – не более 1720 кг. Двигатель транспортного средства должен быть бензиновый четырехцилиндровый мощностью не менее 149 лошадиных сил.

Транспортное средство должно быть оборудовано устройством вызова экстренных служб Эра-Глонасс, климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками дождя и парковки сзади.

В документации оговаривается, что автомобиль покупается для нужд администрации района.

Деньги будут выделены из бюджета района. В документации оговаривается, что начальная цена закупки соответствует рекомендуемым требованиям к стоимостным характеристикам легкового автотранспорта в районе, установленным постановлением главы администрации.

Отметим, что на прошлой неделе аналогичную закупку размещала администрация Куюргазинского района. Планировалось для главы района купить автомобиль за 1,8 млн руб. Этот тендер привлек внимание регионального ОНФ. Активисты проекта «За честные закупки» добились отмены этой закупки.

Один из активистов ОНФ Денис Мусин тогда напомнил, что в 2017 году правительством Башкирии был утвержден обязательный перечень закупаемых государственными органами Башкирии отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются потребительские свойства и предельные цены. В соответствии с данным постановлением, максимальная стоимость приобретаемого автомобиля не должна превышать 1,1 млн руб.