Сбер начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы

«Анализируя потребности наших клиентов, мы поняли, что одних только банковских сервисов недостаточно даже для небольших компаний. Более того, учитывая ограниченность ресурсов, малый бизнес, как никакой другой, нуждается в оптимизации базовых функций — кадровой, юридической, бухгалтерской и документооборота, — которые мы и добавили в наши пакеты услуг расчётно-кассового обслуживания. Отмечу, что Сбер — единственный в России банк, который бесплатно предлагает предпринимателям сразу четыре актуальных для бизнеса нефинансовых продукта. В пилотном режиме наш новый сервис был запущен в нескольких регионах, и мы зафиксировали высокий интерес клиентов — каждый пятый клиент воспользовался бесплатными сервисами из пакета. Теперь мы масштабируем решение на всю страну, чтобы наши простые бесплатные сервисы помогли предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса».