Организации, работающие в сфере косметологии, получили статус отдельной отрасли

В московском региональном отделении «Деловой России» была организована отдельная рабочая группа по развитию оздоровительной индустрии спа и восстановительной медицины, которую возглавила председатель комитета отрасли спа в Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) Наталья Филиппова. В конце прошлого года в Министерство здравоохранения Российской Федерации было направлено официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность введения специализированного ОКВЭД для упомянутой отрасли. В результате после нескольких совещаний участников рынка оздоровительной медицины и спа-индустрии с представителями профильных ведомств запрос был одобрен. 7 октября руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А. П. Шалаев утвердил изменения в перечне ОКВЭД, которые вступят в действие с 1 декабря 2021 года. В новом реестре ОКВЭД будет прописано такое понятие, как «деятельность в области косметологии», которое включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую профильными организациями в процессе лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, проводящихся для сохранения или восстановления структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма.