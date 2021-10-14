Организации, работающие в сфере косметологии, получили статус отдельной отрасли

Представители бизнес-сообщества выступили с предложением на тему создания для отрасли спа-индустрии и косметологии собственных ОКВЭД после того, как компании, работающие в этой сфере, не смогли получить поддержку от государства как пострадавшие от пандемии. Это произошло, так как ОКВЭДы, к которым относились оказываемые ими услуги, не были включены в этот список, пишет Gorod.55.
В московском региональном отделении «Деловой России» была организована отдельная рабочая группа по развитию оздоровительной индустрии спа и восстановительной медицины, которую возглавила председатель комитета отрасли спа в Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) Наталья Филиппова. В конце прошлого года в Министерство здравоохранения Российской Федерации было направлено официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность введения специализированного ОКВЭД для упомянутой отрасли. В результате после нескольких совещаний участников рынка оздоровительной медицины и спа-индустрии с представителями профильных ведомств запрос был одобрен. 7 октября руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А. П. Шалаев утвердил изменения в перечне ОКВЭД, которые вступят в действие с 1 декабря 2021 года. В новом реестре ОКВЭД будет прописано такое понятие, как «деятельность в области косметологии», которое включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую профильными организациями в процессе лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, проводящихся для сохранения или восстановления структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева подчеркнула, что деятельность по созданию ОКВЭД для косметической отрасли осуществлялась силами многих бизнес-сообществ. Она поблагодарила всех, кто внес свой вклад в общее дело, и в особенности — общественных омбудсменов Наталью Филиппову и Нину Литвинову. Татьяна Минеева также напомнила, что всем, кто оказывает косметологические услуги и подпадает под действие новых кодов, необходимо вновь пройти регистрацию и добавить себе этот код в ЕГРЮЛ.