Между экологией и чистотой: что значит башкирская бытовая химия для российского рынка

Согласно аналитике, пандемия коронавируса сделала бытовую химию одной из наиболее востребованных товарных категорий в России. Объясняется это довольно просто — люди стали больше времени и сил посвящать уборке и стирке в попытке обезопасить свое домашнее пространство. Так, весной 2020 года, когда случилась первая волна covid-19, статистики отметили «трехзначные темпы в натуральном выражении» продаж бытовой химии. По данным за год, продажи мыла и различных чистящих средств по стране увеличились примерно на 10% и составили 140 млрд руб. Предполагается, что эта тенденция к чистоте сохранится и после пандемии, хотя о победе над коронавирусом говорить пока рано.
Что касается трендов, то для потребителей становится значимым тренд на экологичность — как производства бытовой химии, так и утилизации или переработки. Это направление задают европейские компании, которые задают темп безотходному произвоству в мире и стараются максимально использовать экологичные материалы.
Так, по мнению директора по обслуживанию партнеров компании «York» Алексея Ларина, если раньше в России экологичными считались товары только с натуральным составом, то сейчас в этом контексте становится популярным ответственное потребление. В результате покупатели чаще обращают внимание на экозначки, отметки рециклинга на упаковке, и вскоре упаковка из переработанной пластмассы, скорее всего, будет делать сам продукт экологичным. Стоит отметить, что не всегда заявления об экологичности продукта соответствуют реальности — порой отличить реальный экопродукт от яркой маркетинговой упаковки невозможно, хотя периодически тайное становится явным.
— То, что мы видим с вами на упаковке — экологичный товар, экопродукт и так далее — что касается товаров бытовой химии, это не более чем маркетинговый ход, — считает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.
Впрочем, можно отметить, что в Башкирии уже сейчас начинают работать на экотренды с потенциалом. В частности, благовещенское предприятие «Полиэф» работает над выпуском ПЭТ-гранулы из использованной пищевой упаковки. Спрос рынка на экологичную упаковку, в том числе и для бытовой химии, растет, и в этом смысле предприятия республики стараются шагать в ногу со временем. Добавим, что годовой объем собранных ПЭТ-бутылок в регионе составляет около 4 тыс. тонн при общем потенциале в 20 тыс. тонн.
Что касается собственно производства, то в республике этим направлением занимаются 28 компаний. В основном, региональные предприятия сфокусированы на производстве стиральных порошков (для автоматической и ручной стирки), отбеливателей, освежителей воздуха, очистителей для различных поверхностей, синтетических моющих средств, и дезинфицирующих средств.
Одно из наиболее известных предприятий Башкирии в этой категории — компания «Эколь», дочернее предприятие «Башкирской Содовой Компании». Эта компания занимается выпуском не только хорош известной соды (пищевой и кальцинированной), но и стиральных порошков «Зифа» и «Луч», производство которых возобновилось весной этого года. По словам главы республики Радия Хабирова, это был продукт «великолепного качества, ничуть не уступающий популярным зарубежным аналогам»; также он добавил, что многие международные компании покупают сырье для стиральных порошков именно в Стерлитамаке, а сражение за потребителя выигрывают за счет агрессивной рекламы. Примечательно, что исследование РБК по качеству стиральных порошков отметило «Зифу» в числе самых худших — при этом, по мнению специалистов «Роскачества», это может быть связано именно с их экологичностью, поскольку чем меньше «химии» в порошке, тем хуже он отстирывает пятна на одежде.
Как уточняет вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, среди программ поддержки российского бизнеса в пандемию было и направление химпрома:
— Условия, которые созданы для инвестиционной активности отечественных и зарубежных инвесторов, у нас достаточно неплохие. Но, конечно же, надо заниматься вопросом и налогового бремени, и вопросами, связанными с локализацией производства.
Отметим, что продукция «Эколь» вошла в проект «Продукт Башкортостана», который занимается продвижением местной продукции в родном регионе, обеспечивая ее присутствие в региональных и федеральных торговых сетях, рынках и розничных магазинах. По словам министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, это будет способствовать увеличению товарооборота башкирской бытовой химии, созданию партнерских отношений с торговыми сетями. Компания планирует расширять рынок сбыта в России, и наращивать экспорт в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию и Саудовскую Аравию.
Добавим, что торговый дом «Башхим» (действует с 2014 г.), который занимается реализацией продукции «БСК», был признан лучшим экспортером 2019 года в Башкирии, при этом кальцинированная сода — один из основных экспортируемых товаров компании, а география экспорта насчитывает около 50 стран. По данным «Спарк-Интерфакс», по итогам 2020 года выручка «БСК» составила 3,56 млрд руб., чистая прибыль — 87 млн руб.; выручка ТД «Башхим» — 59,6 млрд руб., чистая прибыль — 736,6 млн руб.
Согласно актуальным данным, доходы парфюмерно-косметической промышленности в ВВП России составляют всего 3%, общий объем рынка бытовой химии составляет около 300 млрд руб. В ТПП РФ уверены, что далеко не предел возможностей. По словам Максима Фатеева, только за последние годы в России появилось ощутимо много общемировых брендов, в том числе как продукт отечественного производства:
— Российский рынок особенно выгоден для того, кто хочет выйти на рынок ЕврАзЭС. Все те производства, которые расположены на территории России, они как раз рассчитаны не только на российский рынок, но распространяют своё влияние на рынки и Киргизии, и Белоруссии, и Казахстана, и других стран, входящих в Евразийское экономическое содружество.
Добавим, что для упомянутого сообщества одной из главных проблем остается отсутствие единого технического регламента, который редактируется с 2010-х гг. Таким образом остается большое количество отдельных нормативных актов, причем ни один документ так и не может обозначить, какой должна быть качественная бытовая химия, безопасная для потребителя.