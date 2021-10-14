Между экологией и чистотой: что значит башкирская бытовая химия для российского рынка

Одно из наиболее известных предприятий Башкирии в этой категории — компания «Эколь», дочернее предприятие «Башкирской Содовой Компании». Эта компания занимается выпуском не только хорош известной соды (пищевой и кальцинированной), но и стиральных порошков «Зифа» и «Луч», производство которых возобновилось весной этого года. По словам главы республики Радия Хабирова, это был продукт «великолепного качества, ничуть не уступающий популярным зарубежным аналогам»; также он добавил, что многие международные компании покупают сырье для стиральных порошков именно в Стерлитамаке, а сражение за потребителя выигрывают за счет агрессивной рекламы. Примечательно, что исследование РБК по качеству стиральных порошков отметило «Зифу» в числе самых худших — при этом, по мнению специалистов «Роскачества», это может быть связано именно с их экологичностью, поскольку чем меньше «химии» в порошке, тем хуже он отстирывает пятна на одежде.