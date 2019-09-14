В Башкирии дешевеет картошка и дорожает валидол

Как сообщает «Башкортостанстат», в ушедшем августе инфляция оказалась отрицательной – минус 0,4%. Индекс потребительских цен, соответственно в этот месяц равен 99,6% Это примерно аналогично среднероссийскому показателю: 99,8%.

Связано это с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию (овощи и фрукты): с начала года этот вид продукции подешевел в среднем на 13,7%.

Больше всего подешевел картофель, сезонный срок снижения цен подошел – минус 27,2%, свекла, лук, репка – минус 28,8-32,6%, огурцы – минус 13,2%, помидоры в цене вообще похудели почти в два раза – минус 41,4%.

Но в это же время предательски подорожали капуста на 11,6%, апельсины на 6,0%, даже чеснок чуть дрогнул, прибавив на ценниках 0,6%. Также значительно подорожали яйца на 16,4%, мясной фарш, курица, баранина, сосиски и сардельки – на 1,5-2,4%.

Фото: Башкортостанстат

В несъедобном секторе экономики немного подорожали одежда и обувь, прибавив в цене 0,1-5,0%. Среди лекарств что-то подешевело, что-то подорожало. Например, стали дешевле в целом анальгетики (обезболивающие) – на 2,8%. Но стал дороже валидол, прибавив 4,6%.