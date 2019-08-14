Центробанк: объем переводов посредством быстрых платежей составил 15 миллиардов

При этом примерно половина операций, на сумму 8 миллиардов рублей, приходится на Альфа-банк, сообщает газета «Известия».

На втором месте - ВТБ (5 миллиардов), на третьем - Росбанк (1 миллиард). В пятерку также вошли Росбанк и Ак Барс Банк.

Средняя сумма перевода составила 9 100 рублей. За последние шесть недель общая сумма переводов стала больше примерно на 65%.