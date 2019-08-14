Центробанк: объем переводов посредством быстрых платежей составил 15 миллиардов
Вчера, 21:37ЭкономикаФото: ru.wikipedia.org
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По данным Центробанка, с 28 января россияне осуществили в системе быстрых платежей 1,74 миллиона переводов на общую сумму 15,72 миллиардов рублей.
При этом примерно половина операций, на сумму 8 миллиардов рублей, приходится на Альфа-банк, сообщает газета «Известия».
На втором месте - ВТБ (5 миллиардов), на третьем - Росбанк (1 миллиард). В пятерку также вошли Росбанк и Ак Барс Банк.
Средняя сумма перевода составила 9 100 рублей. За последние шесть недель общая сумма переводов стала больше примерно на 65%.
По словам экспертов, объем операций увеличивается на 10-30% ежемесячно. При этом сами переводы посредством быстрых платежей составляют около одного процента от всех переводов между картами.
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