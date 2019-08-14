Стройчас: работать с эскроу-счетами готовы 24 из 195 застройщиков Башкирии
Большинство домов в республике пока возводится по прежним схемам долевого строительства.
Накануне, 13 августа, прошло заседание правительства Башкирии в формате «Стройчас», основной темой на нем сталосостояние жилищного строительства.
Как рассказал и.о. председателя Госстроя республики Марат Ахмадуллин, сейчас в Башкирии строится в общей сложности 490 жилых домов. При этом пока в регионе 80% жилых домов строится по схеме долевого участия. Эти работы ведет 171 застройщик.
Он напомнил, что с 1 июля этого года застройщики должны переходить на проектное финансирование. Однако работать таким образом можно на объектах, степень готовности которых не превышает 30%, при условии, что них реализовано по договорам долевого участия реализовано меньше 10% квартир.
В первую очередь, этим обстоятельством объясняется малое число объектов, которые возводятся в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. 36 заявок такого рода подали 24 застройщика.
Для сравнения: в целом по стране, по информации федеральных СМИ, ситуация примерно такая же. Эскроу-счета пока открыли только 7% девелоперов по всей стране. Напомним, за первое полугодие застройщики в Башкирии повысили уровень ввода жилья в эксплуатацию на 41,1%.