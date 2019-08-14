«Системная тупость» и «железная мудрость»: провайдер в Уфе повинился за новую аварию

Сегодня, 14 августа, глава компании-провайдера «Уфанет» Искандар Бахтияров опубликовал на своей странице в Фейсбуке весьма эмоциональное послание, в котором объяснил причину большой аварии, происшедшей вчера. Большая часть пользователей компании в Уфе после 21.00 оказалась без связи. Причем похожие проблемы уже возникали на прошлой неделе.

Как пояснил Искандар Бахтияров, причиной обеих аварий стала ошибка администратора. При этом произошла также техническая накладка, из-за которой не сработало резервное оборудование. Соответственно, обозначилась проблема в проектировании сети.

Искандар Бахтияров заявил, что видит проблему в отсутствии системного мышления у админов сети.

— Чем больше такой специалист разбирается/копается в железке. тем меньше времени и желания копаться в системе. Отсюда «системная тупость» на фоне «железной мудрости», — заключил предприниматель.

Он пообещал устроить для персонала интенсивные тренинги, в процессе которых специалисты будут рисовать схемы и обсуждать их, а также искать в них слабые места и способы их исправления.

О том, какое наказание получили конкретные лица, виновные в авариях, и были ли компании предъявлены имущественные претензии по поводу понесенного потребителями ущерба, не сообщается.