При банкротстве молкомбината в Башкирии зафиксирован вывод активов

Арбитражный суд Башкирии объявил банкротом ООО «ДМК-сервис» - управляющую организацию «Давлекановской молочной компании», являющуюся учредителем «Давлекановского молочного комбината».

Из сообщения на сайте суда следует, что решение было принято по иску от банка «Российский Капитал».

В материалах дела сообщается, что общая задолженность компании достигла 351,75 млн рублей.

Как сообщил портал РБК-Уфа со ссылкой на временного управляющего Сергея Чулакова, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Однако временный управляющий обнаружил явные признаки выводов активов и сокрытия имущества и ряд подозрительных сделок.

Уточняется также, что конкурсное производство продлится шесть месяцев. Его итоги будут рассмотрены судом 3 февраля 2020 года.