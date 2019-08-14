По численности среднего класса Башкирия ниже среднего уровня по стране

Рейтинговое агентство «РИА-Рейтинг» опубликовало результаты ранжирования регионов России по численности населения, относящегося к среднему классу*. Данные представлены в относительном выражении (в %).

По доле семей, которые относятся к среднему классу, Башкирия находится на 42 месте с показателем 11,7%. Это ниже, чем в среднем по стране: по России 14,2% семей можно отнести к среднему классу.

Республика Татарстан на 38 месте по России и на 3 месте в Приволжском федеральном округе (ПФО), но тоже с показателем ниже среднего по стране – 11,9%. На первом месте в ПФО по доле семей среднего класса – Пермская область – 12,6% семей.

Лидируют в России северные районы: в Ямало-Ненецком автономном округе почти каждая вторая семья – 45,2% – относится к среднем классу. Далее идут Магаданская область и Чукотский автономный округ, 34,5% и 33,8% соответственно.

Москва и Санкт-Петербург на 7 и 8 месте, доля семей среднего класса в обеих столицах 26,8% и 25,7% соответственно. То, что столицы, где уровень доходов традиционно высок, отстают от некоторых регионов, специалисты объясняют тем, что в этих городах высоки не только доходы, но и расходы, связанные, в частности, с жильем, а также повседневными тратами.

Хуже всего с обеспеченностью дела обстоят в Северокавказском регионе. Последние три места занимают Дагестан, Чечня и Ингушетия. В них доля семей с более или менее высокими доходами составляет 1,9%-2,9%.