Парламент Башкирии вступился за застройщиков и осудил «дольщиков-экстремистов»

Накануне, 13 августа, одной из тем заседания правительства, состоявшегося в формате «Стройчас», стала защита застройщиков от потребительского эктремизма.

Напомним, ранее эта тема звучала на заседании Госсобрания РБ, после чего врио главы Башкирии поручил изучит ее на парламентских слушаниях. Их результаты на «Стройчасе» представила депутат регионального парламента Елена Родина.

По ее словам, потребительский экстремизм в рассматриваемых случаях представляет собой обращения собственников квартир в новостройках в суд с целью получения крупных компенсаций при обнаружении дефектов в построенных домах. На такие иски, по словам экспертов, собственники идут по совету юристов, которые ведут их дела в суде в обмен на проценты от выигранных сумм. При этом суммы исков, что немаловажно, существенно выше реальной стоимости недоделок.

Судебная практика на эту тему в стране на сегодняшний день сложилась не в пользу застройщиков. В итоге у них возникают проблемы с финансированием своей деятельность, что в конечном итоге может привести к срыву сдачи объектов. К тому же специалисты строительных компаний вынуждены отвлекаться от основной работы на судебные баталии.