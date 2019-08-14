Из Москвы поступят в Башкирию 184 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений

Сегодня, 14 августа, стало известно, что Фонд ЖКХ дал положительное заключение по заявке Башкирии, касающейся модернизации очистных сооружений в Ишимбае. Речь идет о 184 млн рублей. Такую хорошую новость на своей странице в соцсетях сообщил врио главы РБ Радий Хабиров В частности, регион в ближайшее время получит 184 млн федеральных средств.

При этом руководитель республики высказал благодарность сотрудникам регионального министерства ЖКХ, которые качественно подготовили все необходимые документы.

Радий Хабиров попутно высказал свое мнение по поводу этой стороны работы региональных министерств и ведомств, напомнив, что Башкирия прежде недополучала из федерального центра немалые суммы, упуская такие возможности.

- Нам надо заявляться чаще и на более значительные суммы, - считает Радий Хабиров.

По его словам, в активе республики есть защищенные проекты перед центром, которые могут уверенно претендовать на финансирование, и есть грамотная команда специалистов для работы с ними.

- Позиция «брать из Москвы деньги не будем, потом за них надо отчитываться» — меня не устраивает, - обозначил свою позицию Хабиров.