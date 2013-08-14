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Минимальный уровень жизни в Башкирии определили в 6433 рублей
Сюжеты:
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Минимальный уровень жизни в Башкирии определили в 6433 рублей

14 августа 2013, 16:08Экономика
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