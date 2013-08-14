Минимальный уровень жизни в Башкирии определили в 6433 рублей

Во втором квартале 2013 года правительство РБ определило среднемесячный прожиточный минимум. И если в первом квартале этого года минимальный уровень жизни исчислялся 6156 рублей, то сегодня он составляет 6433 рублей. Для пенсионеров эта сумма исчисляется в 5257 рублей, для детей - 6408 рублей, для трудоспособного населения - 6848 рублей.