За 5 месяцев 2022 года количество проданных лотов на банкротных торгах выросло на 43%

В мае 2022 года одним из самых популярных лотов на банкротных торгах среди имущества юридических лиц оказался автомобиль — черный Nissan Teana в г. Уфе.

К такому выводу пришли аналитики «Портала DA» (маркетплейс Сбера для реализации активов), проанализировав все торги в процедурах банкротства физических и юридических лиц в России за пять месяцев 2022 года. В столице Республики Башкортостан на этот автомобиль была принята 41 заявка, за время торгов он вырос в цене почти в два раза – с 553 тысяч рублей до 967 тысяч рублей. Всего за указанный период было продано на 5% больше лотов, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в банкротстве юридических лиц объём реализованных лотов снизился на 11% (минус две тысячи лотов), но в банкротстве физических лиц объём торгов вырос на 43% (плюс три тысячи лотов). По специфике реализованных объектов наибольший рост продаж в 2022 году зафиксирован в сегменте транспортных средств (более чем в 2 раза), а также земельных участков и зданий (рост на 20%). Вырос и интерес россиян к участию в банкротных торгах: если в январе-мае 2021 года половина лотов продавалась единственному участнику торгов, в 2022 году эта доля снизилась до 47%, а доля лотов, на которые пришло более пяти участников, увеличилась с 11% до 14%. Наибольший интерес покупатели проявляли к покупке транспортных средств (за пять месяцев 2021-го в среднем приобрести автомобиль приходило три человека, в 2022-м — пять). Формат аукциона становится всё более востребованным среди участников торгов: если с января по май 2021 года на таких торгах реализовывалось 25% лотов юридических лиц и 37% лотов физических лиц, то в 2022-м — 29% и 44% соответственно. В 2022 году продолжила укрепляться тенденция на сокращение сроков реализации имущества. Если в январе-мае 2020-го лот в сегменте юрлиц в среднем экспонировался восемь месяцев, то в 2022-м — уже шесть. У физлиц сроки ещё меньше: шесть месяцев и четыре месяца соответственно. Растущий интерес покупателей к банкротным торгам привёл к сокращению размера дисконта при реализации имущества на 4 п. п. в январе-мае 2022 года. В разрезе сегментов дисконт на имущество физлиц уменьшился на 14 п. п., юрлиц — остался практические неизменным. Размер скидки на квартиры в 2022 году стал расти по сравнению с январём-маем 2021 года: цена продажи меньше начальной на 8 п. п. При этом дисконт на квартиры физлиц стабилен и составляет около 10%, то есть падение происходит за счёт квартир юрлиц. Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка: «Благодаря популяризации банкротных торгов как альтернативного инструмента покупки недвижимости или автомобиля, а также упрощению процедуры участия в них всё больше людей, приобретающих имущество, интересуются этим инструментом. Сделка по покупке квартиры или автомобиля в банкротных торгах надёжно защищена и прозрачна, при этом, как правило, 90% объектов уже очищены от любых обременений. На ″Портале DA″ любой покупатель может найти объект, соответствующий его потребностям». Ознакомиться с имеющимися лотами и узнать более подробную информацию о торгах можно на сайте portal-da.ru

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