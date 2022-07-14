«Ростелеком» представил бизнес-сообществу Башкортостана экосистему цифровых решений

Эксперты провайдера продемонстрировали, какую роль играют современные технологии в развитии компаний.
Популярные базовые сервисы «Ростелекома» — «Виртуальная АТС», гостевые и публичные Wi-Fi-сети, IP-телевидение, онлайн-приложения для аудио- и видеоконференций — позволяют решать самые различные бизнес-задачи. С интеллектуальными цифровыми продуктами можно дистанционно контролировать производственные процессы, следить за безопасностью на предприятии, запускать таргетированные рекламные кампании.
Например, видеонаблюдение с функцией видеоаналитики поможет ретейлерам исследовать поток посетителей и выявить наиболее посещаемые зоны в точках продаж. Сотрудники службы охраны смогут эффективнее контролировать безопасность: система оповестит, если кто-то пересечет запрещенную зону или оставит какой-либо предмет.
Для повышения качества обслуживания и оптимизации продаж «Ростелеком» предлагает интеллектуальный цифровой продукт «Речевая аналитика» на базе виртуальной АТС. Система записывает все разговоры между клиентами и сотрудниками кол-центров, анализирует диалоги по ключевым словам. В личном кабинете сервиса заказчики могут видеть статистику звонков, контролировать скрипты, получать отчеты о качестве работы операторов.
Умные экраны позволят централизованно управлять рекламным и информационным контентом на мониторах. Устройство способно распознавать посетителей по полу и возрасту и транслировать проморолики для конкретной целевой аудитории.
С VR-технологиями можно создавать виртуальные презентации и экскурсии, а также цифровые модели товаров и обучающие программы для персонала.
Алексей Борисов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь» группы компаний «Ростелеком»:
«Решения „Ростелекома“ можно использовать по отдельности или объединить в единую экосистему. Услуги предоставляются заказчикам по сервисной модели — у предпринимателей нет необходимости покупать и обслуживать ИТ-оборудование. Эти задачи берет на себя оператор».
Предприниматели протестировали представленные решения в специально оборудованной демозоне, оценили их удобство и получили консультацию экспертов федерального провайдера.
Больше информации о цифровых сервисах «Ростелекома» можно узнать у персонального менеджера и на сайте компании.