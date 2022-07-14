«Ростелеком» представил бизнес-сообществу Башкортостана экосистему цифровых решений

«Решения „Ростелекома“ можно использовать по отдельности или объединить в единую экосистему. Услуги предоставляются заказчикам по сервисной модели — у предпринимателей нет необходимости покупать и обслуживать ИТ-оборудование. Эти задачи берет на себя оператор».