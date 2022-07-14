4 способа продать ипотечную квартиру

Этому способствуют, как программы с госсубсидированием, благодаря которым ставки по ипотечному кредитованию остаются на относительно низком уровне. Так и предложения от застройщиков, где минимальная ипотечная ставка начинается всего от 0,01% годовых.
Такие условия ведут к тому, что многие сегодня задумываются о расширении жилплощади. Но, что делать если ваша квартира в ипотеке? Это накладывает ряд обязательств не только по обслуживанию кредита, но и по распоряжению недвижимостью. О том можно ли продать ипотечную квартиру и какие варианты существуют нам рассказали в отделе продаж вторичной недвижимости и Trade-in одного из крупнейших застройщиков РБ, ГК «Первый Трест».
Как уточняет Аида Галяутдинова, продать ипотечную квартиру возможно, ограничений нет, но для сделки необходимо согласие банка:
- Прежде, чем искать покупателя, владельцу недвижимости следует обратиться в банк и выяснить схему досрочного погашения кредита и снятия обременения. А после одобрения банком сделки выбрать один из четырёх возможных способов продажи ипотечной квартиры.
Продажа квартиры после досрочного погашения кредита
Самый простой и популярный способ. По словам специалиста, в этом случае обычно берут задаток у покупателя, погашают ипотечный заем и продают недвижимость. Банк дает разрешение на продажу недвижимости в ипотеке и оформление документа об оставшемся долге. Отношения сторон фиксируют в предварительном договоре купли-продажи, а первый платеж оформляется в качестве задатка.
- Задаток, помимо платежной функции, выполняет функцию обеспечения: если продавец откажется заключить основной договор, он будет обязан вернуть задаток в двойном размере, - подчеркнула Аида Галяутдинова, добавив, что для гарантии соблюдения интересов покупателя первый платеж лучше уплатить напрямую в банк с указанием в назначении платежа реквизитов кредитного договора и данных о продавце. Погашение долга по кредиту в ходе сделки
При таком решении сотрудник банка предоставляет справку с указанием размера оставшегося долга, а покупатель через систему безопасных расчетов или аккредитив кладет деньги для продавца и для банка. После этого оформляются документы, сделка регистрируется в Росреестре. Продажа квартиры вместе с ипотечным долгом
В этом случае продавцу недвижимости придется найти покупателя, который готов к сделке такого формата. Отметим, что в этом случае банк может немного улучшить условия по кредиту и рефинансировать ипотеку.
- Покупателю в данном случае нужно лишь оформить заявку в банке на обычную ипотеку, получить согласие банка и выбрать обремененный объект, - отмечает специалист ГК «Первый Трест».
Продажа ипотечного жилья банком
Не самый лучший вариант, поскольку банк обычно продает жилье в том случае, если у заемщика есть серьезные долги по платежам. Для проведения сделки нужно согласие обеих сторон. Если с вариантами сделок все достаточно ясно, то остается открытым вопрос, насколько выгодно продавать ипотечную квартиру. Эксперт считает, что все зависит от условий, на которых была приобретена квартира:
- В нашей практике часто бывают случаи, когда клиенты остаются в солидном плюсе, даже не смотря на выплату процентов по ипотеке. Чаще всего так бывает, когда квартира куплена на этапе котлована и к концу строительства её стоимость вырастает в среднем на 20 – 30 процентов.
Кроме того, в числе безусловных плюсов покупки ипотечной квартиры – снижение рисков мошенничества со стороны продавца, потому что кредитная организация контролирует все операции и следит за соблюдением юридических условий сделки. Стоит добавить, что в покупке ипотечной квартиры есть и минусы. По мнению специалистов, это увеличение срока продажи квартиры. Так, если квартиру нужно продать за короткий срок, то с ипотечным обременением это сделать проблематично - только на подготовку к заключению договора, оценочные работы и сбор документов потребуется несколько недель. Кроме того, банк не сразу перечисляет деньги продавцу после заключения договора — нужно дождаться перерегистрации квартиры в Росреестре.
- Большинство из нас редко сталкиваются с куплей-продажей квартиры, поэтому основная сложность в том, чтобы сориентироваться, какие справки и документы для этого нужны. Может возникнуть недопонимание в общении с администрацией и в заполнении необходимых заявлений. Поэтому при самостоятельной продаже квартиры с обременением обычно уходит около месяца. Мы можем сократить этот срок до двух недель. ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущевки, квартиры с обременением, загородные дома в радиусе 30 километров от города. Наши специалисты могут помочь с оформлением всех документов в РОНО, если одним из собственников квартиры является несовершеннолетний, - подчеркнула менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.
Покупка квартиры – важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И очень хочется, чтобы это событие навевало только приятные воспоминания. Поэтому не удивительно, что в последнее время всё большую популярность набирает покупка жилья по системе Trade-in. Ведь в этом случае застройщик берёт на себя все затраты и хлопоты по продаже вашей квартиры. Важно отметить, что купить жилье по программе Trade-in можно как в домах на этапе строительства, так и в уже сданных в эксплуатацию – вы сами выбираете, что лучше для вас. Если и вы давно мечтаете о новом комфортабельном жилье, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in.
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