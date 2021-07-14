Жилье становится доступнее: СберБанк расширил ипотеку на строительство частных домов

- Сейчас в рамках программы такие семьи смогут оформить ипотеку по льготной ставке на покупку готового дома у юридического лица или строительство индивидуального дома. На фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам спрос на частные дома заметно вырос. Так, с начала 2021 года СберБанк в Республике Башкортостан в рамках различных программ получил более 700 кредитных заявок на индивидуальное жилищное строительство, а за тот же период 2020 года этот показатель достиг лишь 300 заявок.