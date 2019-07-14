В Башкирии опубликован рейтинг городов с самым дорогим молоком в регионе
14 июля, 12:50ЭкономикаАндрей КоролевФото: pixabay.com
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Башстат опубликовал данные по стоимости литра пастеризованного молока в республике Башкортостан.
Самое дорогое молоко в июне текущего года продавали в Уфе - средняя стоимость литра пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности составила 48,51 руб. Самое дешевое - 43,94 руб. - в Стерлитамаке.
При этом за первую половину 2019 года средняя стоимость молока увеличилась почти на рубль - с 46,19 руб. до 47,10. В январе-феврале место лидера по стоимости молока занимал Нефтекамск. Согласно данным, Нефтекамск стал единственным городом, где цена на молока упала в текущем году - с января по июль стоимость молока уменьшилась здесь на 2 рубля.
Согласно данным Федеральной службы госстатистики литр пастеризованного питьевого молока в России в 2019 году в среднем стоил 54,88 руб.
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