В Башкирии опубликован рейтинг городов с самым дорогим молоком в регионе

При этом за первую половину 2019 года средняя стоимость молока увеличилась почти на рубль - с 46,19 руб. до 47,10. В январе-феврале место лидера по стоимости молока занимал Нефтекамск. Согласно данным, Нефтекамск стал единственным городом, где цена на молока упала в текущем году - с января по июль стоимость молока уменьшилась здесь на 2 рубля.