Рустэм Хамитов заявил о сотрудничестве Башкирии с Курчатовским институтом
Глава республики посетил национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт».
Рустэм Хамитов во время встречи ознакомился с работой центра, осмотрел лаборатории Курчатовского комплекса, поинтересовался исследованиями в области ядерной медицины, генетических технологий, посетил белковую фабрику, комплекс зондовой и электронной микроскопии, ресурсный центр нейрокогнитивных исследований, ядерно-физических методов исследований, комплекс синхротронно-нейтронных исследований.
Рустэм Хамитов также встретился с президентом института Михаилом Ковальчуком.
Стороны обсудили возможное научное сотрудничество. В частности, в области переработки зерна. К примеру, с помощью промышленных микроорганизмов и технологий на их основе излишки зерна можно перерабатывать в различные биологические и химические субстанции более высокого передела.
Рустэм Хамитов и Михаил Ковальчук договорились о создании рабочей группы, которая подготовит соглашение о научном сотрудничестве института и республики, в том числе Академии наук РБ. Это программы с вузами регионов, обмен опытом по созданию междисциплинарного Курчатовского школьного проекта, в котором уже участвует 38 московских школ.