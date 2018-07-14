Рустэм Хамитов заявил о сотрудничестве Башкирии с Курчатовским институтом

Рустэм Хамитов во время встречи ознакомился с работой центра, осмотрел лаборатории Курчатовского комплекса, поинтересовался исследованиями в области ядерной медицины, генетических технологий, посетил белковую фабрику, комплекс зондовой и электронной микроскопии, ресурсный центр нейрокогнитивных исследований, ядерно-физических методов исследований, комплекс синхротронно-нейтронных исследований.

Рустэм Хамитов также встретился с президентом института Михаилом Ковальчуком.

Стороны обсудили возможное научное сотрудничество. В частности, в области переработки зерна. К примеру, с помощью промышленных микроорганизмов и технологий на их основе излишки зерна можно перерабатывать в различные биологические и химические субстанции более высокого передела.