В Уфе на ремонт улиц Ленина, Российской и Айской потратят 443,1 млн рублей

Из 13 электронных аукционов Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации почти половину стоимости - 191,5 млн рублей или 43,2% - составляют три закупки. Об этом сообщает РБК Уфа.

Наиболее дорогой - ремонт ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до бульвара Ибрагимова в Советском, Кировском и Ленинском районах столицы. Минимальная цена контракта - 78,2 млн руб. Основная цель ремонта - в том числе восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка автодороги (подготовительные работы, ремонт бортовых камней, а также дорожные работы, которые затронут выравнивающий слой и покрытие, устройство тротуара, включая покрытие из тротуарной плитки и нанесение разметки термопластиком). Заявки подаются до 18 июня текущего года, работы должны быть завершены до 12 октября.

61,95 млн руб. планируют выделить на ремонт ул. Айской в Советском и Кировском районах Уфы. Дополнительно в перечне работ фигурирует ремонт путепровода. Заявки подаются до 18 июня текущего года, работы должны быть завершены до 5 октября.

Минимальная цена контракта на ремонт улицы Российской на участке от Уфимского шоссе до Южного проезда в Октябрьском районе - 51,3 млн руб. В числе прочего планируется покрыть тротуар экоплиткой. Заявки подаются до 19 июня текущего года, работы должны быть завершены до 30 сентября.