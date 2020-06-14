Денег нет, но вы переводите: в России отменили «банковский роуминг»

— Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.

Как сообщает РБК, теперь размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка. Отметим, что в апреле текущего года Сбербанк отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране до 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона.